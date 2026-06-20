Predsjednik gradskog parlamenta Srđan Perić poručuje da će prioritet biti uspostavljanje pune funkcionalnosti Skupštine i rješavanje nagomilanih obaveza

Izvor: Skupština glavnog grada

Skupštini Glavnog grada do sada nije dostavljen nijedan novi statut gradskih preduzeća, iako je rok za usklađivanje njihovog poslovanja sa Zakonom o privrednim društvima istekao 15. juna, prenosi portal Dan.

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić saopštio je za Dan da gradski parlament još nije dobio dokumentaciju koja bi omogućila razmatranje novih statuta. Pored usklađivanja akata, preduzeća su bila u obavezi da sprovedu i procedure izbora novih direktora.

Kako prenosi portal Dan, rok je istekao u periodu kada Skupština Glavnog grada nije funkcionisala zbog političke krize, zbog čega se gradska preduzeća trenutno nalaze u svojevrsnom faktičkom stanju.

Perić je na mjesto predsjednika parlamenta izabran prije dva dana glasovima odbornika DPS-a, Evropskog saveza, SEP-a i DNP-a. Time je u Podgorici uspostavljen model koahabitacije, s obzirom na to da gradonačelnika Sašu Mujovića podržava druga skupštinska većina.

Govoreći o nastavku rada parlamenta, Perić je za Dan kazao da mu je cilj da se zaostaci nastali tokom prethodnog perioda nadoknade što je prije moguće.

„Vjerujem da svi dijelimo stav da moramo djelovati tako da zaštitimo funkcionalnost Glavnog grada“, poručio je Perić, prenosi portal Dan.

Na pitanje da li će se držati postojećeg programa rada Skupštine ili predložiti njegove izmjene, Perić je naglasio da predsjednik parlamenta nije pojedinačni donosilac odluka, već da konačne odluke donosi skupštinska većina. Najavio je da će tokom naredne sedmice predstaviti planove koji se odnose na njegov djelokrug rada, nakon detaljne analize trenutnog stanja.

Komentarišući raniju inicijativu Pokreta Preokret o izmjenama poslovnika, kojom je bilo predloženo da klub odbornika moraju činiti najmanje dva odbornika, Perić je rekao da njegova politička grupacija neće ponovo pokretati tu inicijativu, ali da će svaki eventualni predlog drugih političkih subjekata biti procesuiran, prenosi portal Dan.

On smatra da je Podgorica dobila izraženiju kontrolnu ulogu parlamenta, ocjenjujući da nadzor nad radom izvršne vlasti ne treba da bude razlog za nelagodu, već potvrda zakonitog i kvalitetnog rada.

Kako prenosi portal Dan, Perić je poručio da je jedan od glavnih motiva za postizanje političkog dogovora bilo sprječavanje uvođenja prinudne uprave, za koju smatra da bi bila na štetu građana.

U međuvremenu, Skupština Glavnog grada objavila je i izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave, stručnih i posebnih službi za prošlu godinu. Dokument je predat 27. marta, u zakonskom roku, a sadrži pregled realizovanih aktivnosti, rezultata i izazova u radu lokalne uprave.

Izvještaj bi, prema najavama odbornika, mogao biti jedna od prvih tačaka dnevnog reda na narednoj sjednici gradskog parlamenta, iako su pojedine političke partije već najavile da za njega neće glasati, prenosi portal Dan.