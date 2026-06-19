"Građani treba da sude sami i da donose zaključke. Svaka optužba može javno da se kaže, a izvještaj o radu gradonačelnika će biti javan."

Izvor: Skupština glavnog grada

"Plan vlasti da se u Glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen i ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propao", kazao je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić. Najavio je da će od danas izvještaj gradonačelnika biti javan, ukoliko je dostavljen.

Nakon šest sati žučne i vrlo burne rasprave, Perić je juče izabran sa 30 glasova za novog čelnika Skupštine Podgorice.

"Građani treba da sude sami i da donose zaključke. Svaka optužba može javno da se kaže, a izvještaj o radu gradonačelnika će biti javan. Infromacije se plasiraju selektivno i sa zakašnjenjem i to nije dobro i na kraju građani su ti koji nemaju sliku o tome šta se zapravo dešava. Stvar je vrlo jednostavna. Da nije izabran predsjednik, ma ko to bio, šta bi se desilo, stekli bi se uslovi za prinudnu upravu. Taj plan je osujećen. To je plan očigledno vlasti, a ne znam koliko je na lokalu bila razrađena ta tema. Plan da 5 ljudi raspolaže gradom cijelim, da upravlja našim resursima, to se neće dogoditi", poručio je Perić.

Kako je kazao, ako bi se takav presedan dogodio u Podgorici, postoji preduslov da se to radi i na državnom nivou.

"Podrška je dobijena na odnosu modela koji smo ponudili iz Preokreta. Dobili smo funkciju kao kontrolni mehanizam. Predsjednik je identičan svakom odborniku i moj glas neće značiti više, samo smo uveli funkcionalost", uvjerava Perić.

Kako navodi, postojale su najave da će se ući u proces prinudne uprave, a pojedini odbornici su odbacivali rješenje da on bude predsjednik.

PES i Demokrate su najkritičniji bili juče na sjednici, a Perić kaže da su Pokret za Podgoricu i URA, iako suzdržani, rekli da je prinudna uprava najlošije rješenje za naš grad.

"Poštujem stav oba subjekta, ali sprječavanje prinudne uprave znači da se predsjednik Skupštine Glavnog grada mora izabrati. Ja, koliko vidim, Saša Mujović je gradonačelnik jutros, i pravi se zamka, jer smo uveli mehanizam kontrole. Oni žele da rade šta hoće", kaže Perić.

Ističe da je svaki glas uparlamentu jednak, ali da je ključno pitanje zašto bježe od kontrole.

"Ko bi pri zdravoj pameti nekoga otpustio ili smijenio nekoga ko dobro obavlja posao", naveo je Perić.

Prvi potrez će mu, kaže, biti da od danas izvještaj gradonačelnika bude javan, ako je dostavljen.

"Moraju da se uključe stručna javnost, građani i aktivisti, da se poslovnik otvori za građane, da otvorimo priču o Veljem brdu i refleksima za Glavni grad", istakao je Perić.

Obećao je da će otvoriti lokalnu samoupravu.

"Neće da se osujeti ničiji rade", poručio je Perić.

Skupština će, kaže, zavisiti od odluke svih odbornika, i nada se da će se ljudi izjašnjavati u skaldu sa opštim dobrom.

Poručuje i da potpredsjednik Skupštine neće biti biran u ovoj fazi.