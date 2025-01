Kako je dodao, kandidovanjem Petra Odžića za predsjednika SO Budva, koji je njihov koalicioni partner od 2017, šalju važnu poruku – da ne izdaju i ne prodaju lične i političke prijatelje.

Izvor: Budva naš grad

Nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović pozvao je lidera budvanskog odbora Nove srpske demokratije Mladena Mikijelja da izglasaju Petra Odžića za predsjednika Skupštine Opštine Budva, te optužio Vladu da sprema prinudnu upravu u tom gradu, a koja bi trajala sve do 2027. godine.

“Nakon nereda, i dalje se nalazimo u pravnom i političkom galimatijasu i krizi koju je neophodno rješavati. Ukoliko postoji političke volje od strane učesnika na izborima, naša situacija je lako rješiva. Oni koji kažu da im je do toga se DPS nikad ne vrati na vlast, vrlo jednostavno treba da dođu na sjednicu koju će Vlada zakazati i pruže podršku modelu koji smo predložili za izlazak iz političke krize“, rekao je Jovanović.

Kako je dodao, kandidovanjem Petra Odžića za predsjednika SO Budva, koji je njihov koalicioni partner od 2017, šalju važnu poruku – da ne izdaju i ne prodaju lične i političke prijatelje.

„Ako sa druge strane dobijamo poruke, pružene ruke i pokušaj pomirenja onda želim jasno da lociram odgovornost za eventualni povratak DPS-a. Veoma malo je potrebno da Vlada u skladu sa zakonom zakaže sjednicu SO Budva i da konstituenti za Budućnost Budve dođu i podrže nas, sa kojima smo od 2017. godine vršili vlast. Pozivam sve one koji danas šalju saopštenja i narative da ne žele povratak DPS-a, da dođu na sjednicu SO, daju nam podršku i da kasnije izglasaju našeg kandidata za predsjednika Opštine“, naveo je Jovanović.

Vladu je optužio da sprema prinudnu upravu.

„Vidimo da ovih dana Vlada Crne Gore pod političkim patronatom nastavlja da ignoriše svoje zakonske obaveze i da još nemamo zakazanu sjednicu. To je flagrantno kršenje zakona i jasno nam je tajni plan da se uvede prinudna uprava u Budvi. Ta prinudna uprava može da traje do 2027. godine i to bi bio antidemokratki oblik rješavanja političke situacije“, zaključio je Jovanović.