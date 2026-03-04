Sudije su u dopisu navele da će, ukoliko Sudski savjet ne preduzme ustavne nadležnosti, biti prinuđeni da preduzmu “sve zakonom predviđene mogućnosti”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sve sudije Apelacionog suda Crne Gore, ali i gotovo cijela administracija, obratila se pritužbom Sudskom savjetu u kojem su tražili da to tijelo zauzme stav i pokrene zakonske mehanizme zbog, kako su naveli, dugotrajnog neprimjerenog ponašanja i načina rada predsjednice tog suda Mirjane Popović.

Sudije su u dopisu navele da će, ukoliko Sudski savjet ne preduzme ustavne nadležnosti, biti prinuđeni da preduzmu “sve zakonom predviđene mogućnosti”.

Sudski savjet pritužbu je primio u ponedjeljak, nakon čega su od predsjednice Popović tražili hitno izjašnjenje juče do 13 časova, što je ona i učinila.

Predsjednica Apelacionog suda u dopisu, koji je objelodanjen na sjednici Sudskog savjeta, između ostalog, napisala je da je “iznenađena, zatečena i šokirana” navodima kolega iz suda, kojim rukovodi od aprila 2024. godine.

Popović je napisala i da za dvije godine rukovođenjem Apelacionim sudom “nije osjetila da postoje narušeni međuljudski odnosi”...

Pritužba svih sudija Apelacionog suda i većeg dijela administracije na način rada i navodno neprimjereno ponašanje Popović stigli su nakon što je vijeće tog suda u subotu prihvatilo navode iz žalbe Specijalnog državnog tužilaštva da se preinači odluka Višeg suda i bivša šefica sudske grane vlasti Vesna Medenica pošalje u pritvor.

Sudski savjet trebalo bi da utvrdi da li se iza cijelog slučaja kriju možda i neki drugi motivi, budući da je Apelacioni sud u nekoliko ključnih predmeta organizovanog kriminala i visoke korupcije, imalo potpuno drugačije odluke od kolega iz Višeg suda u Podgorici, posebno oko odluka o pritvoru za okrivljene u visokoprofilnim slučajevima, pišu Vijesti.

Osim toga, Apelacioni sud pod vođstvom Popović, potvrdio je i da su dokazi iz aplikacije “Anom” pravno valjani, uvažavajući žalbe SDT-a i poništavajući suprotne odluke predsjednika Višeg suda Zorana Radovića.

Članovi Sudskog savjeta, nakon rasprave, donijeli su stav da predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić danas traži izjašnjenje od sudija Apelacionog suda, ali i predsjednice te sudske instance, a potom se odredi da li ima elemenata za pokretanje disciplinske odgovornosti ili možda i predloga za razrješenje Popović.



Predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać kazao je u uvodnom dijelu rasprave oko ove pritužbe da su je potpisale sve sudije, a da to nije učinilo samo troje iz administracije.

Predsjednica Vrhovnog suda pojasnila je da je Sudski savjet dobio i još jedan akt od bivše zaposlene u Apelacionom sudu, koja je tokom prošle godine prešla u Ustavni sud, koja je takođe iznijela niz optužbi na rad i ponašanje predsjednice Popović.

“U tom aktu se decidno navodi da je riječ o arogantnom ponašanju ali i rečenice, koje su joj upućene. Ovo je po prvi put da imamo dva akta, te ovo moramo tretirati ne na nivou personalnog, već institucionalnog odnosa. Imamo stav svih sudija i dijela administracije i negodovanje na ponašanje i rukovođenje sudom od strane predsjednice”, navela je Pavličić.

Ona je naglasila da Sudski savjet mora da se odredi.

“Zakon je tu jasan”, kazala je prva žena sudske grane vlasti.

Član Sudskog savjeta Miodrag Iličković bio je uzdržaniji od kolega iz Savjeta, pa je odmah predložio da se od sudija Apelacionog suda traže bliža pojašnjenja, odnosno da konkretizuju navode iz pritužbe, ali i dodao da se ne bi previše bavio aktom bivše službenice Apelacionog suda.

“Imala je kad da iznosi ove optužbe, a ne sada kada više nije u Apelacionom sudu. Ovo je impozantan broj potpisanih u pritužbi. Sve sudije i praktično dvije trećine namještenika, dakle cijeli sud, nije zadovoljan na koji način predsjednica komunicira i kako rukovodi. Kada vam se predsjednice Vrhovnog suda oni obrate sa konkretizovanim dopisom onda je na vama da podnesete jedan od predloga Sudskom savjetu za brzo dalje postupanje povodom ovoga”, kazao je Iličković, prenose Vijesti.

Pavličić je naglasila da je njihova obaveza i cilj da obezbijede zakonito poslovanje i rad Apelacionog suda i pitala da li to na osnovu pritužbe, koju su dobili, mogu da očekuju.

“Sudski savjet ne može brže da postupi nego što je postupio. Ne moramo posebno naglašavati da sud mora da radi. Moraju da rade, to je najvažnije”, rekao je Iličković.

I član SS Dražen Medojević kazao je da “imamo u opasnosti blokadu značajnog suda” dodajući da Sudski savjet to ne smije da dozvoli.

“Ne smijemo da dozvolimo da sud bude u blokadi. A neka se provjere ovi navodi da li su osnovani, odnosno da se utvrdi eventualna odgovornost”, kazao je Medojević.

Pavličić je pojasnila da se ovdje može ispitivati član 126 stav 3 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

“To je jedino što možemo u ovom trenutku. Ne može brže, važno da smo brzo reagovali”, kazao je Korać.

Prilikom ove rasprave izuzeo se iz odlučivanja sudija Apelacionog suda Predrag Tabaš, koji je potpisao pritužbu.

Otvoren vrata, "veting"...

Sudski savjet bavio se na sjednici i predlozima koje im je uputila NVO Akcija za ljudska prava, a na koje bi trebalo da daju stav kako bi ih dostavili radnoj grupi Ministarstva pravde, koja radi na izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Članica SS Sanja Konatar saopštila je kolegama da je Komisija tog tijela, obradila predloge, te je upoznala članove sa sadržinom i pojašnjenjima za eventualne izmjene.

Sudski savjet prihvatio je predlog u članu 31 da se u Godišnjem izvještaju tabelarno prikaže i broj zastarjelih predmeta, ali i razlozi zbog čega je do toga došlo, ali nijesu prihvatili inicijativu HRA da prilikom izbora predsjednika Vrhovnog suda uslov bude i ocjenjivanje.

Iako je tokom ranijih izbora čelne pozicije sudske grane vlasti dolazilo do višestrukih ponavljanja Opšte sjednice sudija Vrhovnog suda, jer nisu mogli da utvrde dvotrećinski predlog, Sudski savjet je zauzeo stav da ne treba mijenjati član 35 kojim je predviđeno da se predlog utvrđuje od ukupnog broja svih sudija Vrhovnog suda, a ne od prisutnih kako je to predloženo.

Sudski savjet je okvirno razmatrao i mogućnost “otvaranja sudova” na način da se napravi limit odnosno kvota da na svakih 15 sudija u nekom sudu bude zapošljen i po jedan nekarijerni sudija.

“Intencija nam je da malo otvorimo sud. Ovo je neka naša inicijativa i koristiće Ministarstvu pravde kao obrađivaču”, kazao je Korać.

SS je odbio predlog izmjena člana 48, jer su naglasili da nemaju zakonsko pravo da prikupljaju lične podatke oko integriteta prilikom testiranja kandidata za sudije osnovnih sudova.

Sudski savjet smatra da bi bilo dobro zakonski uobličiti da se disciplinski postupak protiv nekog sudije ne obustavlja ako je on u međuvremenu podnio ostavku.

“Veći je javni interes da se sazna da li je neko počinio disciplinski prekršaj”, dodala je Pavličić.

Članovi SS su se načelno dogovorili i da ostane predlog HRA za dodavanje novog člana, a kojim bi se od Agencije za sprečavanje korupcije tražila “dubinska provjera imovine izvještaja o prihodu i imovini za sudije koji su se prijavili za napredovanje”.

Tokom rasprave o tom predlogu članovi SS su govorili da bi to mogla biti i neka vrsta “internog vetinga”...

Sudije Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici obratile su se Sudskom savjetu u kojem su tražili da se izuzmu iz sistema ocjenjivanja po mjerilima, kako je to utvrđeno.

Sudije su pojasnile da su prilikom ocjenjivanja postavljena nedostižna mjerila budući na rade na složenim predmetima, koji iziskuju vrijeme, zbog čega su tražili da se “uopšte ne ocjenjuju”.

“To je malo nerealan zahtjev. Ako je sudija tog odjeljenja završio jedan predmet, onda ćemo mi kroz rad na tom predmetu i ocijeniti. Ne možemo da ih izostavimo. Tokom 2024. godine u Vrhovnom sudu donijete su od strane britanskih eksperata Smjernice za postupanje u predmetima organizovanog kriminala i visoke korupcije. Ali, mi ne želimo da primjenjujemo ništa što mijenja sistem rada. Oni se ne pridržavaju toga. Nema blokade suđenja... Prošle godine u februaru smo izabrali osam sudija u Specijalnom odjeljenju, a od njih osam imamo za godinu presuđeno možda dva predmeta”, kazala je predsjednica Vrhovnog suda, pišu Vijesti.

Pavličić je najavila da će se sudije Vrhovnog suda, kada krenu u kontrolu rada Specijalnog odjeljenja “potpuno pridržavati tih smjernica”.

“Pa neka se gospoda bune, kad ih počnemo ocjenjivati”, naglasila je ona.

Prva žena sudske grane vlasti imala je oštar komentar nakon današnjeg odlaganja početka glavnog pretresa organizovanoj kriminalnoj grupi biznismena Aleksandra Mijajovića, jer je članica vijeća tražila izuzeće.

“Danas sam pročitala vijest na portalu da je sudija zatražio izuzeće na glavnom pretresu. E to je za ocjenu, je li savjesno postupala u predmetu”, prokomentarisala je Pavličić.

Ona je pojasnila da je, dok je bila sudija, uvijek od predsjednika vijeća tražila spise prije početka, kako bi se upoznala.

“A mi danas imamo da član vijeća traži izuzeće pred strankama”, kazala je ona.