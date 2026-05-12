Milatović i Rute na Fakultetu političkih nauka

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Bio sam učenik, imao sam 13 godina kada je NATO bombardovao tadašnju Jugoslaviju, i mislim da je, nažalost, zbog veoma lošeg i iracionalnog odlučivanja pojedinih lidera bivše Jugoslavije, NATO bombardovanje dovelo do velikog ljudskog stradanja, saopštio je danas predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore je saopšteno da je Milatović to rekao na današnjem predavanju koje je na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Podgorici održao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

"Jedna stvar koju možda sada u Crnoj Gori radimo bolje u odnosu na veoma ružne devedesete godine u bivšoj Jugoslaviji jeste to što želimo da budemo uzor, svjetionik stabilnosti, nade i prosperiteta za region. I iskreno vjerujem da je upravo to uloga Crne Gore", istakao je Milatović.

On je dodao da "mi nijesmo najveća ekonomija u regionu, niti smo zemlja sa najvećom vojskom ili najvećim brojem stanovnika".

"Ali ono što možemo biti jeste istinski uzor mnogim zemljama regiona. A to, naravno, ne bismo mogli postići bez podrške prijatelja, prijatelja iz zemalja Evropske unije i prijatelja iz zemalja NATO-a. To je ono za šta se nadam da će učiniti region stabilnijim i prosperitetnijim u budućnosti, kako se nikada više ne bi ponovile stvari koje su se dešavale ovdje, u regionu, tokom devedesetih godina, a koje su bile razorne za zemlje bivše Jugoslavije, uključujući i Crnu Goru. Mark, sljedeći put kada dođeš u Crnu Goru, postoji jedno malo selo na sjeveru Crne Gore u kojem je, nažalost, šest ljudi izgubilo život tokom NATO bombardovanja, među njima i troje djece. Mislim da bi to zaista bio veoma važan gest s tvoje strane", rekao je Milatović.

On je poručio da svi treba da odamo poštovanje onome što je ljudski život.

Šest civila u Murinu, na sjeveru Crne Gore, stradalo je 1999. godine tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije (SRJ).

Rute boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.