Fokus na kredibilitetu savezništva, stabilnom regionu i modernizaciji kapaciteta.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, potvrđujući punu posvećenost Crne Gore Alijansi, transatlantskom partnerstvu i saradnji sa saveznicama.

Posjeta generalnog sekretara ima posebnu težinu jer je ovo prva posjeta generalnog sekretara NATO Crnoj Gori od članstva 2017. godine, a dodatno je simbolična jer dolazi u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti.

U razgovoru je istaknuto da je jedan od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta Crne Gore očuvanje pozicije kredibilne i pouzdane članice NATO. Naglašena je potreba da Savjet za odbranu i bezbjednost u fokus stavi ispunjavanje obaveza u pogledu modernizacije kapaciteta Vojske Crne Gore, uz redovan i koordinisan institucionalni rad, jer pitanja nacionalne bezbjednosti moraju biti iznad dnevne politike. Istaknuto je da stabilnost Crne Gore i regiona ostaje zajednički interes, kao i jačanje otpornosti na savremene bezbjednosne izazove.

Crna Gora ulazi u završnicu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i clj je punopravno članstvo do 2028. godine. Naglašeno je da su NATO i EU dvije strane iste politike stabilnosti, vladavine prava i odgovornog međunarodnog djelovanja.

Generalni sekretar Rute pohvalio je stabilnost Crne Gore i izdvajanje za odbranu, te našu konstruktivnu ulogu u regionu, uz poruku da Crna Gora, kao pouzdana saveznica, doprinosi sigurnosti Zapadnog Balkana i šireg evroatlantskog prostora.