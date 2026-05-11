Generalni sekretar NATO-a Mark Rute boraviće sjutra u posjeti Crnoj Gori.

Kako je najavljeno iz Vlade, Rute će se u Vili Gorica sastati sa premijerom Milojkom Spajićem. Nakon susreta planirane su izjave za medije.

“Sastanku predsjednika Vlade sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom prisustvovaće potpredsjednici Vlade Aleksa Bečić i Ervin Ibrahimović, ministar odbrane Dragan Krapović, te šefica stalne misije Crne Gore pri NATO-u ambasadorka Milena Kalezić”, saopštili su iz Vlade.

Ranije danas su iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika saopštili da je programom predviđen susret predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea u Vili Gorica.

Nakon susreta, Milatović i Rute obratiće se studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

“Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora”, navodi se u saopštenju Kancelarije za odnose sa javnošću Predsjednika.