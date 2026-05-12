Ona se zahvalila Blanaru na organizovanju sastanka i rekla da je Slovačka veliki saveznik u ostvarenju ovih praktičnih planova integracije.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas poslije sastanka ministara spoljnih poslova zemalja prijatelja Zapadnog Balkana i zapadnobalkanske šestorke u Bratislavi da je potrebno da te zemlje nađu praktičan način da se pridruže Uniji dok napreduju na putu pridruživanja.

,,Radićemo na tome da integrišemo kandidate u djelove Jedinstvenog tržišta, našeg energetskog tržišta, digitalnih politika i naših transportnih mreža", napisala je Kos poslije sastanka u Bratislavi kome je prisustvovala, a čiji domačin je bio ministar spoljnih poslova Slovačke Juraj Blanar, piše Dan.

Ona se zahvalila Blanaru na organizovanju sastanka i rekla da je Slovačka veliki saveznik u ostvarenju ovih praktičnih planova integracije.