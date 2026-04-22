Evropska komesarka je kazala da je ovo važan korak na putu ka članstvu u EU i jasno priznanje napretka Crne Gore i podsticaj za ubrzavanje reformi
Mjesto Crne Gore u EU sada dobija oblik, kazala je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
" Države članice danas su odlučile da započnu izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore EU " kazala je Kos.
Evropska komesarka je kazala da je ovo važan korak na putu ka članstvu u EU i jasno priznanje napretka Crne Gore i podsticaj za ubrzavanje reformi.
Montenegro’s place inside the EU is now taking shape.— Marta Kos (@MartaKosEU)April 22, 2026
Today, Member States decided to start drafting Montenegro’s EU Accession Treaty.
This is a major step on the path to EU membership, a clear recognition of Montenegro’s progress, and an encouragement to accelerate reforms.…
"Takođe nudi priliku da se izvuku pouke iz prošlih proširenja i da se u buduće ugovore o pristupanju uključe nove i jače zaštitne mjere kako bi se spriječilo nazadovanje u pogledu vladavine prava i osnovnih vrijednosti " napisala je Kos na mreži X.