Mjesto Crne Gore u EU sada dobija oblik, kazala je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.

" Države članice danas su odlučile da započnu izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore EU " kazala je Kos.

Evropska komesarka je kazala da je ovo važan korak na putu ka članstvu u EU i jasno priznanje napretka Crne Gore i podsticaj za ubrzavanje reformi.

Montenegro’s place inside the EU is now taking shape.



Today, Member States decided to start drafting Montenegro’s EU Accession Treaty.



This is a major step on the path to EU membership, a clear recognition of Montenegro’s progress, and an encouragement to accelerate reforms.… — Marta Kos (@MartaKosEU)April 22, 2026

"Takođe nudi priliku da se izvuku pouke iz prošlih proširenja i da se u buduće ugovore o pristupanju uključe nove i jače zaštitne mjere kako bi se spriječilo nazadovanje u pogledu vladavine prava i osnovnih vrijednosti " napisala je Kos na mreži X.