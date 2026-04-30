Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja poslanika, na posebnoj sjednici Skuštine posvećenoj premijerskom satu. Sjednica je zakazana u 13 časova.

Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević pitaće Spajića zašto ustavnim promjenama nije predviđeno i ukidanje imuniteta poslanicima za krivična djela korupcije i preciznija rješenja koja se odnose na izbor i smjenu čelnih ljudi tužilaštva i sudstva, prenosi CdM.

Poslanik Pokreta Evropa sad Boris Pejović pitaće Spajića kakva je dinamika pregovora Vlade sa Evropskom unijom (EU), dok poslanika Socijalističke narodne partije Bogdana Božovića interesuje kada se može očekivati formiranje Specijalnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića interesuje da li Vlada smatra da se otpor izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) dijelom zasniva i na činjenici da se njima prvi put ozbiljno zadire u strukture koje su godinama bile zaštićene od stvarne odgovornosti u policiji, ANB-u i povezanim centrima moći.

Poslanik Bošnjačke stranke Amer Smailović pitaće Spajića da li se građani Crne Gore danas mogu osjećati bezbjedno, imajući u vidu sve učestalije plasiranje različitih informacija i vijesti iz neprovjerenih izvora.

Poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živokivić pitaće Spajića da li će javno priznati da su ključna obećanja Vlade o ekonomskom rastu i standardu građana bila nerealna, a poslanika Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića zanima šta je bilo sa najavom da će se u 2026. godini istovremeno graditi deset dionica autoputeva, piše CdM.

Spajiću će pitanje postaviti i poslanik Nove srpske demokratije Vaso Obradović kojeg zanima na koji način će najavljene izmjene Zakona o auto-putu Bar-Boljare, kojima se ukidaju ranije poreske i carinske olakšice za izvođače, doprinijeti jačanju budžetskih prihoda i obezbjeđivanju ravnopravnijih uslova na tržištu, uz očuvanje investicione atraktivnosti.

Poslanik Socijaldemokrata Branislav Nenezić pitaće Spajića ko ima pravo da suspenduje jedan granični prelaz, uz obrazloženje da su usvajanjem novog Zakona o slobodnim zonama otvorena su ozbiljna pravna i ekonomska pitanja.

Poslanika Albanske alijanse Ilira Čapunija interesuje kako teče realizacija međudržavnog projekta izgradnje mosta na Bojani, dok poslanika Albanskog foruma Nikolu Camaja interesuje kada će početi konkretni radovi na crnogorskoj strani u projektu putnog povezivanja opština Plav i Tropoja preko pravca Čaf Vranice.