Lider Pokreta za promjene, Nebojša Medojević, moraće da isplati premijeru Milojku Spajiću tri hiljade eura zbog povrede časti i ugleda, nakon što je Viši sud u Podgorici drugostepenom presudom potvrdio prvobitnu odluku u tom slučaju, prenosi Dan.

Spajićev advokat Danilo Radulović je kazao da je sud nesporno utvrdio da su sve predmetne objave gospodina Medojevića bile neosnovane sa očiglednom uvredljivom sadržinom, jer se njima na ružan i neprimjeren način vrijeđa tužilac, odnosno njegova čast i ugled.

"Sud je akcentovao da su u pitanju moralno neprihvatljive kvalifikacije, za koje tuženi Medojević nije pružio bilo kakav dokaz kojim bi potvrdio svoje navode koje godinama iznosi na račun našeg klijenta."

Tuženog je sud obavezao da da isplati tužiocu 3.000 eura, te da plati sudske troškove i obavezan je tuženi da, o svom trošku, objavi pravosnažnu presudu u najtiražnijim crnogorskim dnevnim štampanim medijima Vijestima, Pobjedi i Danu.

Navedena presuda predstavlja značajan korak ga dekontaminaciji društva od čitanja i slušanja svakojakih neosnovanih optužbi i uvreda. Političari, kao predstavnici naroda, su naročito dužni da vode računa o istinitosti njihovih izjava i optužbi, pa je sud ispravo sankcionisao neosnovane i neprimjerene tvrdnje tuženog.

Na kraju, ova presuda predstavlja bitan doprinos mentalnoj higijeni društva i putokaz da nije teško biti fin i da je uvijek bolje izabrati argumente umjesto uvreda i optužbi koje nemaju uporišta u realnosti.

Dosuđeni novčani iznos tužilac će uplatiti u humanitarne svrhe u cilju zaštite autohtone vrste ugroženih mrkih medveda u Crnoj Gori, zaključio je advokat Danilo Radulović.