"Formiranje radne grupe potvrda ulaska u završnu fazu pregovora sa EU"
Odluka ambasadora država članica Evropske unije o uspostavljanju radne grupe za pripremu Pristupnog ugovora sa Crnom Gorom predstavlja najjasniji politički signal do sada da se proces pristupanja nalazi u završnoj, odlučujućoj fazi, saopštio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović na društvenoj mreži X.
Kako je kazao, ovo je priznanje za rezultate koje je Crna Gora ostvarila, ali i potvrda da je evropska perspektiva naše države postala nepovratna politička činjenica, a ne deklarativna ambicija.
"Crna Gora i Evropska unija danas ulaze u fazu finalizacije procesa koji definiše budućnost države i regiona", naveo je u objavi.
Odbor stalnih predstavnika država članica Evropske unije (COREPER) danas je odobrio formiranje ad hoc radne grupe za izradu Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
Odluka ambasadora država članica Evropske unije o uspostavljanju radne grupe za pripremu Pristupnog ugovora sa Crnom Gorom predstavlja najjasniji politički signal do sada da se proces pristupanja nalazi u završnoj, odlučujućoj fazi.— Filip Ivanović (@fivanovicpg)April 22, 2026
