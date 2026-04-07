Teme koja zahtijevaju šire društvene konsultacije i tiču se identitetskih pitanja mogu doći na red nakon ispunjavanja svih obaveza iz evropske agende, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

"U potpunosti uvažavajući pravo kolega iz opozicionog DNP-a da bez ikakvih konsultacija kandiduju inicijative koje su dio njihove političke agende, dužni smo konstatovati da smo zajednički usvojili Barometar 26 kojim smo zajedno dali apsolutni prioritet temama koje su ključne i neophodne za evropski put Crne Gore", ističe se u saopštenju Pokreta Evropa sad (PES)

Kako su kazali, u tom smislu, njihov pristup i otvorenost za razgovore i na ovu temu se nisu promijenili.

"...Pa stoga teme koja zahtijevaju šire društvene konsultacije i tiču se identitetskih pitanja mogu doći na red nakon ispunjavanja svih obaveza iz evropske agende. Želimo jasno istaći da se naš odnos prema ovim pitanjima ne može i ne smije tumačiti kroz dnevnopolitičke konstrukcije. Riječ je o temama koje imaju istorijsku i društvenu težinu i koje zahtijevaju ozbiljan, inkluzivan i odgovoran pristup, a ne jednostrane poteze u dnevnopolitičke svrhe", piše u saopštenju.

Iz PES-a dodaju da, istovremeno, vjeruju da u ovom trenutku Crna Gora mora ostati fokusirana na strateške prioritete, prije svega na proces pristupnih pregovora, i na cilj zatvaranja preostalih otvorenih poglavlja do kraja godine.

"Takođe, podsjećamo da je upravo Barometar 26, koji je podržao i DNP, pedvidio formiranje posebnog mehanizma za razrješenje pitanja polarizujućih tema, kojim bi se stvorio širi, formalni dijalog, vodeći računa da je ishod procesa u skladu sa evropskim standardima i u interesu svih građana Crne Gore. Vjerujemo da je za eventualno rješavanje ovih pitanja neophodno političko iniciranje i djelovanje koje počiva na povjerenju, partnerstvu i iskrenoj namjeri da se dođe do održivih i inkluzivnih rješenja", zaključuje se u saopštenju.

Demokratska narodna partija (DNP) predložila je Skupštini Crne Gore da na dnevni red stavi izmjene Zakona o državnom simbolima i da se trobojka normira kao narodna zastava.