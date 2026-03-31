Spajić je juče na sjednici Skupštine posvećene premijerskom satu rekao da je da DPS 2011. godine potpisao tajni sporazum sa Jedinstvenom Rusijom.

Izvor: DPS

Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Crne Gore saopštio je danas da su dokazali da je premijer Milojko Spajić "ponovo slagao javnost", te da umjesto izvinjenja potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović nastavlja gdje je premijer stao.

Spajić je juče na sjednici Skupštine posvećene premijerskom satu rekao da je da DPS 2011. godine potpisao tajni sporazum sa Jedinstvenom Rusijom.

Šef kluba poslanika DPS Andrija Nikolić donio je danas u Skupštinu sporazum koji je njegova partija potpisala 2011. sa Jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina.

Ivanović je danas kazao da DPS treba da objasni da li je, kad i kako razmjenjivao informacije s Jedinstvenom Rusijom o međunarodnim odnosima i situaciji u Crnoj Gori.

"Juče smo kazali da je premijer Milojko Spajić po ko zna koji put slagao javnost kada je kazao da je Demokratska partija socijalista potpisala Sporazum sa Jedinstvenom Rusijom u kojem navodno piše kako Crna Gora neće ući u EU, ako je to protivno ruskim interesima. Danas smo, objavljivanjem sporazuma, građanima Crne Gore pokazali dokaz da je riječ o brutalnoj neistini, ako je nekome uopšte dokaz i bio potreban. Ipak, drago nam je što je premijer konačno javno saopštio laž kojom već dugo vremena pokušava da difamira Demokratsku partiju socijalista na međunarodnim adresama", navodi se u saopštenju Kluba poslanika DPS-a.

Prema njihovim riječima, takve manipulacije i jeftini pokušaji diskreditacije najbolji su pokazatelj stanja u kojem se današnja vlast nalazi.

"Zamislite koliko politički očajni morate biti pa da partiju koja je predvodila obnovu državne nezavinosti, trasirala put na zapad, otvorila pregovore s EU, uvela Crnu Goru u NATO, uvela sankcije Rusiji i, kao opozicija, podržala svaku odluku koja nas približava članstvu, optužite za širenje ruskog uticaja i to iz koalicije sa Andrijom Mandićem, Aleksom Bečićem i, do juče, Milanom Kneževićem", ističe se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika DPS-a dodaju da, umjesto da se u ime Pokreta Evropa sad i Vlade izvini građanima, takvu manipulaciju i laž danas je ponovio i potpredsjednik Vlade Filip Ivanović koji se godinama aktivno borio za ruske interese u Crnoj Gori i snažno agitovao protiv članstva u NATO savezu.

"Ivanović se vjerovatno ponadao da su svi već zaboravili kako je bivši državni sekretar Sjedinjenih Država Džon Keri, svojevremeno upozorio da se Crna Gora našla na liniji vatre između Vašingtona i Moskve, onog trenutka kad je odlučila da ubrza svoj proces učlanjenja u NATO. Kao što je zaboravio i da je pokušan državni udar u susret parlamentarnim izborima 2016. godine kako bi se zaustavilo članstvo Crne Gore u NATO, sa namjerom koja je uključivala likvidaciju državnog vrha i tadašnjeg predsjednika Đukanovića od strane ruskih agenata. Da se tada vozio sa poslanicima DPS-a, SD-a, SDP-a i manjinskih partija u blindiranom autobusu i pod policijskom pratnjom do Cetinja, đe je trebalo glasati za potvrđivanje NATO članstva, možda bi više cijenio emancipatorsku ulogu koju je naša politika imala na ukupnu političku scenu, uključujući i njega samoga", navodi se.

U saopštenju su kazali i da sve navedeno jasno sugeriše "da je ova Vlada u terminalnoj fazi".

"...Da je njena supstanca potrošena, da je zbog opstanka na vlasti po svaku cijenu spremna da manipuliše, laže i zloupotrebljava represivni aparat da bi se obračunavala sa sopstvenim građanima. I baš zbog toga su vanredni parlamentarni izbori jedino rješenje za izlazak iz krize koju Crna Gora živi sa anticrngorskom vladom. Klub poslanika Demokratske partije socijalista", zaključuje se u saopštenju.