Poslanik DPS-a Ivan Vuković je saopštio da je pokušaj premijera Milojka Spajića da obmane crnogorsku i međunarodnu javnost razotkriven.

Premijer je juče na premijerskom satu saopštio da je DPS 2011. godine potpisao sa Jedinstvenom Rusijom sporazum o saradnji u kome se kako je rekao DPS obavezao da Crna Gora neće ući u EU ako je to suprotno interesima Ruske Federacije.

,,Da li je DPS ucijenjen od Rusije, kroz sporazum sa Jedinstvenom Rusijom kojoj su rekli da neće ići u EU ako je to mimo ruskih interesa. Možda su u DPS-u ucijenjeni od Rusije? Možda ruske tajne službe prijete da obajve cijeli sporazum? Vi ste se 2011. godine obavezali kroz taj sporazum da nećete ući u EU ako je to suprotno interesima Ruske Federacije. To sadrži taj sporazum. To sada i radite u parlamentu. Mi to nećemo dozvoliti. Mi sada vodimo Crnu Goru u prvacu EU", rekao je Spajić.

On tvrdi da je lažna verzija tog sporazuma data zapadnim partnerima.

DPS je danas objavio taj sporazum u kome se ne pominju tvrdnje Spajića.

,,Dok je proevropska opozicija predvođena DPS-om naporno radila da podrži evropsku agendu (njegove Vlade), gospodin Spajić i njegovi saradnici vodili su kampanju diskretacije DPS-a u Briselu, Vašingtonu i šire. Sramotno", napisao je Vuković na mreži X.