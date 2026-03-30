Predsjednik Vlade Milojko Spajić danas odgovara na poslanička pitanja, na posebnoj sjednici parlamenta posvećenoj premijerskom satu.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Predsjednik poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić je premijera Milojka Spajića pitao kakvi su efekti mjera koje je Vlada preduzela radi ublažavanja rasta cijena goriva i da li su planirane dodatne mjere, kao i kakve su cijene naftnih derivata u Crnoj Gori u poređenju sa regionom, pišu Vijesti.

"Cijena naftnih derivata je od početka sukoba na Bliskom istoku porasla, ali je i Vlada preuzela neke poteze. Moje pitanje se tiče toga. Jedna Vlada ovo ne može da riješi. Dvije ili tri u svijetu bi mogle, ali ne i crnogorska", istakao je.

On je takođe od šefa Vlade tražio izjašnjenje kako se cijene goriva u Crnoj Gori upoređuju sa cijenama u državama regiona .

Spajić je poručio da je ovo "najvažnija tema za građane", te da gledaju kako da utiču na krizu koja se intenzivirala od februara.

"Najave ozbiljnih finansijskih institucija i ozbiljnih naftaških firmi koje kažu da bi cijena nafte, koja je sad na 115 dolara, mogla ići i na 200 ili 300... Javili su se i Huti iz Jemena, koji su rekli da će blokirati i onaj drugi moreuz koji služi za prenos svih roba sa istoka", objasnio je.

Kako je dodao, Crna Gora je nastupila "najjačom mjerom u Evropi", te da zbog toga "ima među najnižim cijenama", ali i da se "država odrekla zarade".

Čarapić je poručio da se nada da će "Crna Gora, članstvom u EU dovesti sebe do toga da ima čvršće odbrambene mehanizme od kriza".

Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić je iskoristio priliku da čestita kadetskoj fudbalskoj reprezentaciji Crne Gore na plasmanu na Evropsko prvenstvo, te dodao da premijer koji trenutno rukovodi Ministarstvom sporta to nije uradio, prenose Vijesti.

Kako je istakao, on i njegov partijski kolega Ivan Vuković su boravili u Briselu gdje su održali niz sastanaka, sa kojih su im, između ostalih, upućene poruke da je sadašnja vlada nesolidna, ali da je geostrateško političko opredjeljenje da se proces integracija gura do kraja, kao i da se cijeni sve što je opozicija uradila.

Nikolić je kazao da je premijer obećao da će se Crna Gora zatvoriti svih 28 poglavlja do kraja ove godine, te pitao da li će podnijeti ostavku ako Crna Gora to ne uspije.

"Vi ste odgovorni što je usvojena Rezolucija o Jasenovcu, što je jedna sutkinja penzionisana, što su usvojeni ovi antiustavni zakoni", poručio je.

Spajić je odgovorio, u vezi sa fudbalskom selekcijom, da je iz njegovog PR tima poslata čestitka, ali i saopštio da je "velika stvar na tome što su uradili za našu državu".

On je pitao Nikolića da li je vidio sporazum njegove partije sa Jedinstvenom Rusijom.

Poslanik DPS-a je poručio da je njegova partija u opoziciji, te da je smijenjena.

"Najpoznatija laž koju ste rekli je da nemate dvojno državljanstvo, druga da će u 2024. biti zakopan prvi ašov druge dionice auto-puta, treća da će se iz aviona gledati deset radova na dionicama, a četvrta da nećete ni sa DPS-om ni sa nekadašnjim Demokratskim frontom... Njima postavite (nekadašnjem DF-u) pitanje da li su se odrekli Vladimira Puitina jer su palili NATO zastave kad smo mi sprovodili NATO integracije", poručio je Nikolić, javljaju Vijesti.

Mandić je Spajiću poručio da se u odgovoru se drži mota vladajuće većine: "Gdje sam bio, nikad nisam krio".

Premijer je poručio da "mlade u DPS-u neki drže u mraku i neće da im kažu koje su obaveze preuzeli tim sporazumom, te od koga su ucijenjeni".

"Možda od strane tajnih službi. Možda Putin prijeti da će ga objaviti u javnost, ali ga javnost nije vidjela. Oni su ga pokazivali zapadnim partnerima, ali su oni tvrdili da su ih slagali. U tom sporazumu piše da, ukoliko su evropske integracije suprotne sa interesima Rusije, odreći će se njih... Nećemo više da trpimo kočenje evropskih integracija zbog obaveza iz 2011. godine", poručio je.

Spajić je rekao da je Crna Gora postala kandidat za članstvo u EU 2010. a da godinu dana kasnije DPS potpisuje tajni sporazum sa Jedinstvenom Rusijom, ali i da je lažna verzija data zapadnim partnernima.

"Neko drži u fioci taj sporazum i vjerovatno prijeti da će ga objaviti. Zato je priča u ovom parlamentu", tvrdi premijer.

Spajić je ukazao da su druge zemlje pregovarale sa EU najduže šest godina, te da je DPS imao vremena da uvede Crnu Goru dok je bio na vlasti, ali da je "neko iz sjenke sprječavao".