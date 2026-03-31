Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio je Ustavnom sudu predlog za ocjenu ustavnosti člana 15 Zakona o Ustavnom sudu, tvrdeći da se njime protivustavno omogućava produženje mandata sudijama nakon isteka ustavom propisanih 12 godina.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Obrazloženje Milatovića prenosimo integralno

Odredbom člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore propisano je da će u situaciji kad sudiji Ustavnog suda prestane funkcija zbog isteka mandata, a predlagač ne predloži ili Skupština ne izabere na upražnjeno mjesto sudiju Ustavnog suda, Skupština istovremeno donijeti odluku o prestanku funkcije sudiji Ustavnog suda kome je istekao mandat i odluku da taj sudija nastavlja da vrši funkciju sudije Ustavnog suda do izbora novog sudije, ali ne duže od jedne godine.

Amandmanom XVI stav 2 Ustava Crne Gore (kojim je zamijenjen član 153 Ustava Crne Gore) utvrđeno je da se sudija Ustavnog suda bira na vrijeme od 12 godina.

Shodno navedenom, jasno je da je odredba člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore u suprotnosti sa Amandmanom XVI stav 2 Ustava Crne Gore.

Naime, Ustav jasno i imperativno određuje da mandat sudija Ustavnog suda traje 12 godina i ne daje osnov za produženje mandata ili vršenja funkcije ustavnog sudije mimo ustavnog mandata. Nasuprot tome, osporenom odredbom člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore predviđena je mogućnost da se produži vršenje funkcije sudiji Ustavnog suda, kome je prestao mandat, nakon prestanka ustavom utvrđenog trajanja mandata. Time zakonodavac, u cjelosti, dekonstitucionalizuje citirano ustavno određenje i derogira član 145 Ustava Crne Gore po kome zakon mora biti saglasan sa Ustavom.

Dodatan problem predstavlja činjenica da osporeno zakonsko rješenje predviđa da se, u ovakvim situacijama, istovremeno donosi odluka o prestanku funkcije sudiji Ustavnog suda. Iz takve odluke proizilazi da od momenta kada se ista donese, sudiji kome je istekao ustavni mandat prestaje funkcija i on, samim tim, više nije sudija Ustavnog suda. Istovremenim omogućavanjem vršenja dužnosti sudije Ustavnog suda licu koje nije ustavni sudija narušava se pravni poredak, delegitimiše rad Ustavnog suda i zadire u integritet funkcije ustavnih sudija.

Sagledavajući uporedna rješenja u državama EU, koje dijele sličnu pravnu tradiciju kao Crna Gora (Republika Hrvatska, Republika Slovenija) zaključuje se da je propisivanje ovakvog rješenja moguće samo u ustavu, a ne i mimo ustavom utvrđenih pravila.

Osporeno zakonsko rješenje posebno je problematično u kontekstu njegove aktuelne primjene u praksi. Ovo imajući u vidu da je 28. decembra 2025. godine Skupština Crne Gore donijela odluku da sutkinji Ustavnog suda, Desanki Lopičić, kojoj je 27. decembra 2025. godine prestao dvanaestogodišnji ustavni mandat – istovremeno utvrdi prestanak mandata i omogući produžetak vršenja funkcije sudije Ustavnog suda. Dakle, od trenutka donošenja takve odluke, licu koje više nije sudija Ustavnog suda omogućava se vršenje funkcije ustavnog sudije, mimo određenja koja su sadržana u Ustavu Crne Gore. Dodatno, svaka odluka Ustavnog suda koja se donosi uz učešće lica koje nije sudija tog suda – imaće za posljedicu izvjesno nastupanje neotklonjivih štetnih posljedica po javni interes i narušavanje pravne sigurnosti.

Primjer nastupanja štetnih posljedica predstavlja nedonošenje odluke o ocjeni ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, od strane Ustavnog suda, posebno imajući u vidu niz ustavno-pravnih dilema koje se tiču usaglašenosti tog Sporazuma sa Ustavom Crne Gore, te potencijalnih negativnih implikacija koje po javni interes može izazvati njegova primjena u praksi. Naime, Ustavni sud, u konkretnoj situaciji, nije donio odluku o ne/ustavnosti predmetnog Zakona, prije svega, imajući u vidu da još uvijek nije izabrano dvoje nedostajućih sudija koji su predloženi Skupštini Crne Gore od strane Predsjednika Crne Gore.

Sa iznijetih razloga predlažem da Ustavni sud donese

ODLUKU

Kojom će utvrditi da odredba člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore i da prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u Službenom listu Crne Gore.

Takođe, predlažem da Ustavni sud, shodno odredbi člana 63 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, u toku postupka donese

RJEŠENJE

kojim se naređuje da se, do donošenja konačne odluke o ovom predlogu, obustavi izvršenje pojedinačnog akta Skupštine Crne Gore od 28. decembra 2025. godine kojim je utvrđeno da Desanka Lopičić nastavlja da vrši funkciju sudije Ustavnog suda do izbora novog sudije.