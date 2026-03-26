Poslanik Socijaldemokrata u Skupštini Crne Gore Nikola Zirojević saopštio je danas da je sa nezavisnim poslanikom Miodragom Lakovićem, Adrijanom Vuksanovićem (HGI), Borisom Mugošom i Branislavom Nenezićem (Evropski savez) podnio Predlog za ocjenu ustavnosti Zakona o unutrašnjim poslovima.

On je to kazao na konferenciji za novinare sa poslanikom Hrvatske građanske inicijative, Adrijana Vuksanovića i nezavisnim poslanikom Miodraga Lakovića, prenose Vijesti.

Zirojević je kazao da je usvajanje ovog zakona izazvalo pometnju kod svih časnih pripadnika Uprave policije (UP).

"Gdje su te bezbednosne smetnje i koji je to način njihovog utvrđivanja? Na ovaj način se ojačava politička kontrola i ugrožava se ustavna prava političkim službenicima. On čak nije u skladu sa pravom na pravično suđenje", rekao je on.

Zirojević kazao da Zakon, pored ovoga, uvodi novi osnov prestanka radnog odnosa - na osnovu mišljenja sa komisije, koji je sproveden prije postupka pred nadležnim sudom.

"Ovo je u suprotnosti da zakonom propisanim prestankom radnog odnosa Imamo povelju o osnovnim pravima EU koji garantuje pravo na saslušanje i pravo na odbranu koji se moraju poštovati prije odluke organa. Suština jemstva prava na rad se ne odnosi samo na zasnivanje radnog odnosa, već i tokom, ali i prilikom njegovog prestanka", istakao je.

Kazao je i da su zahtjeva za ocjenu ustavnosti naveli kao prioritetan, da bi se što prije odlučivalo o njemu, pišu Vijesti.

"Tražimo da do izjašnjenja Ustavnog suda sporne odluke ne budu sprovođene. Tražimo i da naši zahtevi budu objavljeni na sajtu Ustavnog suda. Inicijative za ocenu ustavnosti navedene su na još nekoliko strana", rekao je Zirojević.

"Časnim pripadnicima Uprave policije" je poručio da "iza njih ima ko da stane".

"Na kraju, sve službenike Uprave policije, pozivam da budu slobodni da nam se obrate u vezi sa bilo kojim problemom", zaključio je Zirojević.