Petnaestogodišnjak osumnjičen da je e-mailom izazvao paniku među učenicima, roditeljima i građanima

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor, u saradnji sa Odjeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, rasvijetlili su slučaj lažne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi u Osnovnoj školi „Njegoš“, te podnijeli krivičnu prijavu protiv maloljetnog lica starog 15 godina.

Kako se sumnja, maloljetnik je 9. decembra 2024. godine na e-mail adresu škole poslao anonimnu poruku u kojoj je naveo da je u objektu postavljena bomba, što je izazvalo uznemirenje među učenicima, roditeljima, zaposlenima i građanima.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mjesta, obezbijedila prostor i sprovela detaljan protivdiverzioni pregled, nakon čega je utvrđeno da se u školi ne nalazi eksplozivna naprava.

O slučaju je obaviješteno Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, a paralelno sa bezbjednosnim provjerama sprovedena je i istraga radi identifikacije pošiljaoca spornog e-maila.

Preduzete mjere rezultirale su identifikovanjem osumnjičenog maloljetnika, protiv kojeg je nadležnom tužiocu podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje panike i nereda.