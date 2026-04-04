Žena pala sa trećeg sprata u Južnom bulevaru, zadobila teške povrede opasne po život i prevezena je u Urgentni centar.

U Južnom bulevaru na Vračaru u Beogradu, danas je došlo do teške nesreće u kojoj je teške povrede zadobičla žena stara oko 40 godina, saznaju mediji.

Kako nezvanično saznaju mediji, ženska osoba pala je sa trećeg sprata zgrade i zadobila povrede opasne po život.

Ekipa Hitne pomoći odmah je došla na lice mjesta gdje je konstatovala teške tjelesne povrede i ženu prevezla u Urgentni centar na reanimaciju.

Prilikom pada žena je, prema prvim informacijama, povredila sve ekstremitete, ima otvorene prelome obije ruke i obije noge, kao i prelom kičme.

"Užasan prizor. Čula sam da je nešto puklo i izletjela napolje. Kada sam je vidjela, sledila mi se krv u žilama. Žena je nepomično ležala, krvi je bilo na sve strane, iz usta, iz ušiju... Strašno, mislila sam, da je mrtva, ali Hitna pomoć je vidjela da daje znake života. Pokušali su da joj pruže prvu pomoć. Odvezli su je u bolnicu", rekla je komšinica koja se našla na licu mjesta.

