Osumnjičeni iz Cetinja zapalio vrata stana u ranim jutarnjim satima, policija istražuje još tri povezana slučaja

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su slučaj podmetanja požara na imovini M.D. iz decembra prošle godine i lišili slobode D.R. (47) sa Cetinja, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Kako je saopšteno iz policije, sumnja se da je D.R. 26. decembra 2025. godine, oko 4.10 časova, sa umišljajem došao na adresu oštećene u Podgorici, gdje je uz upotrebu ubrzivača požara i otvorenog plamena zapalio ulazna vrata njenog stana.

Tom prilikom izazvao je požar i doveo u opasnost imovinu većeg obima, dok su vrata stana u potpunosti izgorjela.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Iz policije navode da se nastavljaju intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju još tri slična događaja koji su počinjeni na štetu iste oštećene i njenih srodnika, kao i na identifikaciji i procesuiranju svih učesnika u ovim krivičnim djelima.