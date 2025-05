Kazao je da nakon ovog mišljenja Kos, očekuje još veću podršku za Sporazum u parlamentu.

Nepravilna primjena bilo čega dovela bi do loših posljedica, saopštio je danas Milojko Spajić.

On je to kazao novinarima u Baru, upitan da prokomentariše to što je evropska komesarka za proširenje Marta Kos u odgovoru predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, navela da "Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) na prvi pogled nije suprotan pravu Evropske unije (EU) niti Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore EU (SSP), jer nema dovoljno detalja, ali nepravilna primjena i tumačenje nekih njegovih odredbi mogli bi dovesti do kršenja ovih propisa u oblasti javnih nabavki i diskriminacije evropskih i crnogorskih kompanija u korist potencijalnih investitore iz UAE".

Kazao je da nakon ovog mišljenja Kos, očekuje još veću podršku za Sporazum u parlamentu.

"Mislim da je izričito jasno u prvoj rečenici mišljenja koje, nažalost, još nisam formalno dobio, rečeno da Sporazum nije protiv evropskog zakonodavstva. Vidjećemo i drugi pogled budući da je Kos navela da se Sporazum na čini u suprotnosti za evropskim zakonodavstvom na prvi pogled. Čekaćemo i drugi i treći i 105. pogled. Oni su formalno poslali pismo gdje kažu da Sporazum nije u suprotnosti sa evorpskim zakonodavstvom, što je bila suština pitanja koje je predsjednik poslao tako da sam ja prezadovoljan jednim takvim odgovorom. Pokazuje da je Vlada bila u potpunosti u pravu kada je rekla da je Sporazum u skladu sa evropskim zakonodavstvom", kazao je Spajić.

On je dodao da je Crna Gora u potpunosti usklađena sa evorpskim zakonodavstvom što se tiče pogleda konkurencije i državne pomoći.

"Kao što znate, mi bi trebali vrlo brzo, ove godine da zatvorimo to poglavlje tako da mislim da je to jedan pokazatelj da smo bili apsolutno u pravu što se tiče ovog sporazuma i drago nam je da je to potvrdila i Evropska komisija". Ne postoji nijedna prepreka da se ovaj Sporazum usvoji jer je pomoć koja je ponuđena bila u relaciji sa implementacijom sporazuma a ne usvajanjem", rekao je Spajić.

Zbog toga, kazao je, nema prepreka da se ovaj Sporazum usvoji u parlamentu.

"Mislim da većina treba da bude mnogo veća. Prošli put je sporazum usvojen sa sa 50 ili koliko već poslanika. Mislim da ovoga puta 81 poslanik ima puno pravo da sa velikim zadovoljstvom glasa za jedan fenomenalan sporazum koji će da digne ekonomiju Crne Gore", kazao je Spajić.

