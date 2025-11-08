Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) potpisale su danas u Abu Dabiju sporazum o saradnji u oblasti energetike, kojim se uspostavlja strateško partnerstvo u oblasti razvoja obnovljivih izvora energije..

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) potpisale su danas u Abu Dabiju sporazum o saradnji u oblasti energetike, kojim se uspostavlja strateško partnerstvo u oblasti razvoja obnovljivih izvora energije, moderne energetske infrastrukture i naprednih tehnologija.

Sporazum je potpisan prilikom radne posjete premijera Crne Gore, Milojka Spajića, Abu Dabiju.

“Na ovaj način biće omogućena nova ulaganja u sektor energetike, čime će strateška grana naše privrede dobiti novi zamah razvoja kroz znanje i iskustvo vodećih globalnih kompanija”, saopšteno je iz Vlade.

Na sastanku Spajića i predsjednika UAE, šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, ocijenjeno je da su dvije države čvrsto opredijeljene da odlične bilateralne odnose iskoriste za jačanje ekonomskih veza kroz sprovođenje konkretnih projekata, posebno u oblastima turizma, energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.

Al Nahjan je pohvalio napredak Crne Gore i ambicioznu agendu koju na planu evropske integracije i reformi, te stvaranja poslovnog ambijenta, sprovodi Spajić.

Tokom sastanka je istaknuto da je, na temelju nedavno potpisanog međudržavnog sporazuma u oblasti ekonomije, intenzivirana saradnja dvije države u prioritetnim razvojnim oblastima - turizmu, energetici, infrastrukturi, naprednim tehnologijama sa ciljem podsticanja održivog ekonomskog rasta u obje zemlje.

Sagovornici su se saglasili da male zemlje imaju priliku da se brže kreću ka razvoju i napretku, te da Crna Gora upravo takvim pristupom može postati primjer uspješnog modela održivog rasta u regionu.

Tokom sastanka bilo je riječi i o regionalnim odnosima i potencijalu Crna Gore da bude strateška tačka povezivanja regiona i šire.



