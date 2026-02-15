Sud utvrdio da više rukovodilaca nije izabrano po zakonu, predsjednik opštine ranije osuđen uslovno

Upravni sud potvrdio je da su imenovanja pojedinih rukovodilaca u Opštini Mojkovac bila nezakonita, prenose Vijesti.

Kako navodi taj portal, sud je utvrdio da menadžer opštine, načelnik Komunalne policije i komandir Službe zaštite i spašavanja nijesu izabrani u skladu sa važećim propisima, te da nijesu ispunjavali zakonom predviđene uslove za obavljanje tih funkcija.

Vijesti podsjećaju da je zbog zloupotrebe službenog položaja, upravo u vezi sa nezakonitim zapošljavanjima, Viši sud u Podgorici u januaru nepravosnažno osudio predsjednika opštine Veselina Delića na uslovnu zatvorsku kaznu.