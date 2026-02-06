Mojkovac bez predsjednika, a u više opština opstanak čelnika zavisi od političkih dogovora

Izvor: Vlada Crne Gore

Do opštih lokalnih izbora, zakazanih za jun naredne godine, čelnicima više crnogorskih opština ističu četvorogodišnji mandati. Skupštine tih lokalnih samouprava moraće ili ponovo da ih izaberu na funkcije ili da ih zamijene novim imenima, ali taj proces mogao bi biti opterećen nesuglasicama unutar pojedinih vladajućih koalicija.

Jedna od opština u kojoj je već nastupio institucionalni vakuum je Mojkovac. Mandat dosadašnjem predsjedniku istekao je početkom februara, ali iz tamošnje vlasti poručuju da do sada nijesu razmatrali mogućnost njegovog ponovnog izbora. Time je Mojkovac ostao bez prvog čovjeka, makar privremeno.

Istovremeno, političke tenzije obilježavaju i druge sredine. U Bijelo Polje, Tivat, Bar i Pljevlja koalicioni partneri su u otvorenim ili prikrivenim sporovima, zbog čega je opstanak aktuelnih predsjednika opština na funkcijama neizvjestan.

Situaciju dodatno komplikuje neusklađenost zakonskih propisa, zbog koje mandati predsjednika opština teku nezavisno od mandata odbornika u lokalnim parlamentima. Tako su u pojedinim sredinama mandati već istekli, dok skupštine i dalje funkcionišu u postojećem sastavu.

U Prijestonici Cetinje i opštinama Mojkovac i Petnjica posljednji lokalni izbori održani su 5. decembra 2021. godine, pa je četvorogodišnji mandat njihovih čelnika formalno istekao. Dok su u Cetinju i Petnjici predsjednici opština nedavno reizabrani, Mojkovac je ostao bez rukovodstva na toj poziciji.

Krajem ove i početkom 2027. godine mandati ističu i predsjednicima opština u Tivtu, Plužinama, Žabljaku, Danilovgradu, Zeti, Plavu, Baru i Bijelom Polju. U nekim od tih opština već postoje ozbiljni politički lomovi koji bi mogli dovesti do promjena i prije isteka mandata.

Posebno je osjetljiva situacija u Bijelom Polju, gdje Bošnjačka stranka uslovljava nastavak koalicije zahtjevom da dobije mjesto predsjednika opštine. Ukoliko dođe do prekompozicije vlasti u toj opštini, to bi moglo proizvesti lančanu reakciju i u drugim sredinama.

Iako čelniku Gusinje mandat ne ističe prije izbora 2027. godine, i u toj opštini bi moglo doći do promjena ukoliko se politički odnosi na državnom i lokalnom nivou dodatno zakomplikuju.

Za razliku od navedenih opština, u nizu drugih lokalnih samouprava mandati predsjednika ne ističu prije opštih lokalnih izbora, pa se tamo, barem za sada, ne očekuju politički potresi.