Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić osuđen je na šest mjeseci zatvora uslovno, jer je protivzakonito imenovao rukovodioce lokalnih službi koji nijesu ispunjavali zakonske uslove, saopšteno je iz Višeg suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić pravosnažno je osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u naredne dvije godine ne počini novo krivično djelo. Odluku je donio Viši sud, nakon što je utvrdio da je Delić zloupotrijebio službeni položaj prilikom kadrovskih imenovanja u lokalnoj upravi.

Sud je utvrdio da je Delić u februaru 2022. godine, iako svjestan zakonskih zabrana, imenovao Miletu Šutovića i Marinka Medojevića na funkcije vršilaca dužnosti načelnika Komunalne policije i komandira Službe zaštite i spasavanja, iako nijesu ispunjavali zakonom propisane kriterijume za ta radna mjesta.

U obrazloženju presude navedeno je da izvedeni dokazi jasno potvrđuju da je okrivljeni postupao sa direktnim umišljajem. Kao ključni propusti navedeno je da imenovana lica u trenutku postavljenja nijesu imala položene stručne ispite niti važeće potvrde o psihofizičkoj sposobnosti. Dodatno, za Miletu Šutovića utvrđeno je da nije ispunjavao ni opšti uslov neosuđivanosti, jer je ranije pravosnažno osuđivan za krivična djela nasilja u porodici i zagađenja životne sredine, zbog čega se smatra nedostojnim za rad u državnim organima.

Sud nije prihvatio Delićevu odbranu da nije pravnik po struci i da je postupao po savjetima pravne službe. Ocijenjeno je da je, kao visokoobrazovani politički funkcioner, morao biti upoznat sa jasnim i nedvosmislenim zakonskim normama koje regulišu zapošljavanje u javnoj upravi.

Prilikom odmjeravanja kazne, sud je cijenio činjenicu da Delić ranije nije osuđivan, kao i njegove porodične prilike, imajući u vidu da je otac dvoje maloljetne djece. Takođe je uzeto u obzir da u konkretnom slučaju nije bilo elemenata korupcije u smislu sticanja lične imovinske koristi, već se radilo o nezakonitom omogućavanju prava na rad trećim licima.

Ipak, u presudi je naglašeno da ovakve sudske odluke treba da predstavljaju jasno upozorenje nosiocima javnih funkcija da su dužni da postupaju isključivo u skladu sa zakonom i da štite integritet institucija koje vode.