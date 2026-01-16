Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić osuđen je na šest mjeseci zatvora uslovno, jer je protivzakonito imenovao rukovodioce lokalnih službi koji nijesu ispunjavali zakonske uslove, saopšteno je iz Višeg suda.
Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić pravosnažno je osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u naredne dvije godine ne počini novo krivično djelo. Odluku je donio Viši sud, nakon što je utvrdio da je Delić zloupotrijebio službeni položaj prilikom kadrovskih imenovanja u lokalnoj upravi.
Sud je utvrdio da je Delić u februaru 2022. godine, iako svjestan zakonskih zabrana, imenovao Miletu Šutovića i Marinka Medojevića na funkcije vršilaca dužnosti načelnika Komunalne policije i komandira Službe zaštite i spasavanja, iako nijesu ispunjavali zakonom propisane kriterijume za ta radna mjesta.
U obrazloženju presude navedeno je da izvedeni dokazi jasno potvrđuju da je okrivljeni postupao sa direktnim umišljajem. Kao ključni propusti navedeno je da imenovana lica u trenutku postavljenja nijesu imala položene stručne ispite niti važeće potvrde o psihofizičkoj sposobnosti. Dodatno, za Miletu Šutovića utvrđeno je da nije ispunjavao ni opšti uslov neosuđivanosti, jer je ranije pravosnažno osuđivan za krivična djela nasilja u porodici i zagađenja životne sredine, zbog čega se smatra nedostojnim za rad u državnim organima.
Sud nije prihvatio Delićevu odbranu da nije pravnik po struci i da je postupao po savjetima pravne službe. Ocijenjeno je da je, kao visokoobrazovani politički funkcioner, morao biti upoznat sa jasnim i nedvosmislenim zakonskim normama koje regulišu zapošljavanje u javnoj upravi.
Prilikom odmjeravanja kazne, sud je cijenio činjenicu da Delić ranije nije osuđivan, kao i njegove porodične prilike, imajući u vidu da je otac dvoje maloljetne djece. Takođe je uzeto u obzir da u konkretnom slučaju nije bilo elemenata korupcije u smislu sticanja lične imovinske koristi, već se radilo o nezakonitom omogućavanju prava na rad trećim licima.
Ipak, u presudi je naglašeno da ovakve sudske odluke treba da predstavljaju jasno upozorenje nosiocima javnih funkcija da su dužni da postupaju isključivo u skladu sa zakonom i da štite integritet institucija koje vode.