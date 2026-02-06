Službeni list navodi da odluka nema oznaku hitnosti, trgovine zatvorene i 8. februara

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Službeni list Crne Gore danas nije objavio odluku Ustavni sud Crne Gore o ukidanju člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji se odnosi na neradnu nedjelju u oblasti trgovine, saznaju Vijesti.

Razlog za neobjavljivanje, kako je nezvanično saopšteno Vijestima iz Službenog lista, jeste to što odluka Ustavnog suda nije označena kao hitna.

„Danas su objavljeni zakoni i drugi akti koji su imali oznaku hitnosti. Odluka Ustavnog suda ne nosi takvu oznaku“, naveli su iz Službenog lista.

Ustavni sud je u četvrtak saopštio da je svoju odluku dostavio Službenom listu, ali s obzirom na to da odluka o ukidanju zakona stupa na snagu danom objavljivanja, njeno neobjavljivanje znači da će i ova nedjelja, 8. februara, ostati neradna za trgovine.

Važeći Zakon o objavljivanju propisa i drugih akata propisuje da se propisi i drugi akti objavljuju, po pravilu, u prvom narednom broju Službenog lista, a najkasnije u roku od deset dana od dana dostavljanja. To znači da odluka Ustavnog suda može biti objavljena najkasnije do kraja naredne sedmice.

U međuvremenu, grupa poslanika vladajuće koalicije zakazala je za 16. februar vanrednu sjednicu Skupština Crne Gore, na kojoj će se ponovo glasati o gotovo identičnom članu 35a. Ukoliko bi zakon bio ponovo usvojen, morao bi da prođe proceduru potpisivanja od strane predsjednika države i objavljivanja u Službenom listu.

U predloženim izmjenama zakona navedeno je da će novi-stari član stupiti na snagu osmog dana od objavljivanja. Čak i u slučaju da zakon bude usvojen, potpisan i objavljen 16. februara, njegova primjena mogla bi početi najranije 24. februara, što znači da bi nedjelje 15. i 22. februara bile radne.

Sa današnje sjednice Odbora za ekonomiju, potpredsjednik Vlada Crne Gore Nik Đeljošaj pozvao je trgovce da ne rade dok se ne postigne dogovor socijalnih partnera i parlamentarnih stranaka, čak i u slučaju da odluka Ustavnog suda u međuvremenu stupi na snagu.