Vladimir Putin odgovorio na pismo Melanije Tramp.

Izvor: alex wroblewski/AFP/Sergey Bobylev / Sputnik/Profimedia

Melanija Tramp, prva dama Amerike i supruga američkog predsjednika Donalda Trampa, je u intervjuu za "Fox Biznis" potvrdila da je dobila pismo danas od ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenosi "Njuzvik". Ona je njemu poslala pismo u avgustu ove godine kada su se sastala dvojica predsjednika na Aljasci o deci koja su oteta od svojih roditelja otkako je počeo rat u Ukrajini

"Da, Putin je odgovorio na moje pismo. Dobila sam pismo od njega.

Moj predstavnik je u kontaktu sa ruskom stranom. Nastavljamo da radimo na ponovnom spajanju ukrajinske i ruske djece sa svojim roditeljima.

Ova tema je za mene posebno značajna. U ovom poslu je za mene najvrjednije da vidim srećnu djecu i njihove roditelje kada se ponovo ujedine svi.

Svako želi da bude sa svojim djetetom. Nadam se da ćemo uskoro ponovo moći da pričamo o velikom uspjehu", izjavila je ona.