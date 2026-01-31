Zajednička pozicija za Poglavlje 32 ukazuje na napredak, ali i na slabosti u javnim preduzećima, opštinama i sistemu unutrašnje kontrole

Izvor: Screenshot/European Union

Crna Gora treba dodatno da unaprijedi sistem unutrašnje finansijske kontrole, posebno u javnim preduzećima i opštinama, kao i da ojača internu reviziju, upravljanje rizicima i nepravilnostima, te efikasnost prijavljivanja sumnji u prevare, navodi se u Zajedničkoj poziciji Evropske unije za Poglavlje 32 – finansijski nadzor.

Riječ je o dokumentu koji su usvojila tijela EU, a koji je bio osnov za zatvaranje tog pregovaračkog poglavlja na međuvladinoj konferenciji u Briselu u ponedjeljak. Zajednička pozicija ocjenjuje stepen usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i prakse sa pravnom tekovinom EU.

U dokumentu se konstatuje da je Crna Gora razvila sveobuhvatan regulatorni i institucionalni okvir za internu kontrolu i reviziju, usklađen s međunarodnim standardima, ali se naglašava potreba da se operativni okvir javne interne finansijske kontrole dodatno ojača, naročito na lokalnom nivou i u državnim preduzećima, pišu Vijesti.

EU poziva Crnu Goru da budući strateški razvoj sistema interne kontrole uskladi s reformama u oblasti upravljanja javnim finansijama i javne uprave, te da se dodatno radi na podizanju svijesti rukovodilaca i zaposlenih o značaju poštovanja internih kontrola i revizije radi odgovornog upravljanja budžetskim sredstvima.

Poseban akcenat stavljen je na unapređenje rada interne revizije kroz jaču saradnju s rukovodstvom institucija, dodatnu profesionalnu obuku i sertifikaciju, popunjavanje kadrovskih kapaciteta, kao i poboljšanje planiranja i izvještavanja kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, piše portal Vijesti.

EU naglašava i potrebu zaštite nezavisnosti Centralne banke Crne Gore, uključujući njenu finansijsku autonomiju i transparentan proces imenovanja viceguvernera i članova Savjeta. Ističe se da je zakonodavni okvir u oblasti zaštite eura od falsifikovanja usklađen s pravnom tekovinom EU, te da CBCG ima adekvatne kapacitete.

U oblasti upravljanja rizicima, Evropska unija konstatuje napredak, ali očekuje dalji razvoj sistema kroz redovne obuke, kontrolu kvaliteta i uspostavljanje centralizovanog mehanizma za prijavljivanje nepravilnosti.

Pozdravlja se i novi Zakon o budžetskoj inspekciji, kojim je ta funkcija jasno razdvojena od interne revizije, uz očekivanje da se zakon i prateće izmjene dosljedno sprovode.

Brisel očekuje da Crna Gora nastavi jačanje administrativnih kapaciteta u borbi protiv prevara, očuva mrežu nadležnih institucija i unaprijedi sistem prijavljivanja nepravilnosti, u skladu s dosadašnjim pozitivnim trendovima.

Na kraju se zaključuje da u ovoj fazi nijesu potrebni dodatni pregovori u okviru Poglavlja 32.