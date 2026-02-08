Predstavnik EU Magnus Bruner ocijenio je da je Crna Gora u prethodnoj godini ostvarila značajan napredak ka članstvu u Uniji, ističući da su vladavina prava, borba protiv korupcije i bezbjednost presudni za dalji proces.

Izvor: Profimedia

Bruner je u razgovoru za agenciju MINA ocijenio da rezultati koje je Crna Gora ostvarila tokom prethodne godine potvrđuju da je, uz jasnu političku volju i posvećenost reformama, moguće dostići postavljene strateške ciljeve.

Govoreći o glavnim preprekama na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, istakao je da su najzahtjevnija poglavlja ona koja se odnose na vladavinu prava i bezbjednost, naglašavajući da su to ključni segmenti pristupnog procesa za svaku buduću članicu, ali i oblasti od kojih će najveću korist imati sami građani.

Bruner je poručio da Crna Gora ima kontinuiranu podršku Evropske unije da nastavi započeti put istom odlučnošću kao i ranije, navodeći da je evropski put najbolja investicija u budućnost države i da je njegov uspjeh u rukama crnogorskih građana.

Osvrćući se na pitanje da li činjenica da je Zapadni Balkan tranzitna ruta za organizovani kriminal može predstavljati prepreku za članstvo, Bruner je kazao da bi takva situacija prije svega bila prepreka razvoju samog crnogorskog društva. Prema njegovim riječima, EU nudi drugačiju perspektivu, a reforme u okviru pristupnog procesa pružaju alate za izgradnju snažnijih i otpornijih institucija.

On je dodao da bi uspjeh Crne Gore mogao imati širi značaj i poslužiti kao primjer pozitivnih promjena u regionu.

Na pitanje o ključnim pokazateljima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, Bruner je istakao da su pravosnažne sudske presude upravo najvažniji mjerljivi rezultati koje EU očekuje. Naglasio je da proces pridruživanja nije samo usvajanje zakona, već njihova dosljedna primjena u praksi, uz jasan bilans istraga, krivičnih gonjenja i presuda.

Govoreći o saradnji sa Europolom, naveo je da operativni sporazum iz 2016. godine predstavlja temelj čvrstog partnerstva, podsjećajući da je Crna Gora u periodu od 2024. do danas učestvovala u više od 70 zajedničkih operativnih akcija protiv organizovanog kriminala i visokorizičnih mreža.

Bruner je ocijenio da je Crna Gora važan partner i u saradnji sa Frontexom, ističući da je gotovo 80 službenika te agencije raspoređeno na granicama, aerodromima, lukama i na Jadranu. Prema njegovim riječima, ti napori već daju rezultate, jer je broj ilegalnih prelazaka zapadnobalkanskom rutom smanjen za 95 odsto u odnosu na 2022. godinu.

On je dodao da će predstojeća revizija mandata Frontexa dodatno ojačati operativnu saradnju i bezbjednost EU i njenih susjeda.

Kada je riječ o viznoj politici, Bruner je naglasio da Crna Gora mora u potpunosti uskladiti svoju politiku sa pravilima EU, ocjenjujući da bi se to moglo desiti vrlo brzo. Neusklađenost, kako je naveo, predstavlja bezbjednosni rizik i podsticaj za ilegalne migracije, a usklađivanje je jedno od ključnih mjerila za zatvaranje poglavlja o bezbjednosti.

On je podsjetio da priprema za članstvo u EU podrazumijeva i pripremu za članstvo u Šengenskoj zoni, kako u pravnom, tako i u operativnom smislu.

Govoreći o primjeni ETIAS sistema, Bruner je kazao da EU sa pažnjom prati probleme koji su se pojavili na granicama, naročito u drumskom transportu, naglašavajući da nova pravila nijesu promijenila postojeći režim boravka. Ograničenje od 90 dana u okviru 180 dana ostaje na snazi, dok je za duži boravak moguće aplicirati za dugoročne vize ili boravišne dozvole.

Na kraju je poručio da bezbjednost ostaje prioritet Evropske unije, ali i da se kroz dijalog traže rješenja koja će ublažiti negativne posljedice za privredu i prekogranični saobraćaj.