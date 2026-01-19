On je rekao da je njegov stav prema SPC poznat, ali da je "odluka (o podršci budžetu) dobra".

Poslanik i potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković, napisao je krajem prošle sedmice na mreži "Iks" da je odluka njegove stranke da podrži budžet Budve kojim je predviđa donacija od milion eura za izgradnju hrama Srpske pravoslavne crkve (SPC) - bila teška, ali politički ispravna.

On je to saopštio odgovarajući na jedan od komentara na toj mreži, na njegovu objavu da je, prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja, DPS partija s najboljim rejtingom.

"Najnovije ankete pokazuju da je, nakon više od pet godina u opoziciji, DPS ubjedljivo najpopularnija politička partija u Crnoj Gori! Ponosni smo što imamo podršku ogromne većine građana koji podržavaju građanski identitet i evropsku perspektivu naše zemlje", napisao je Vuković na engleskom jeziku.

Jedan od korisnika "Iksa" Vukoviću je replicirao riječima da su takvom rejtingu DPS-a doprinijeli SPC i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Vuković je odgovorio da taj korisnik "ima pravo na svoj sud", ali da onome ko se zalaže za ideje građanske i evropske Crne Gore, treba da je "drago zbog toga što najjača stranka iz tog političkog korpusa uživa ubjedljivo najveće povjerenje građana Crne Gore".

"Cinizam hrani primitivizam", dodao je potpredsjednik najjače opozicione partije.

Isti korisnik "Iksa" naveo je da mu je "pola familije gutalo suzavac i trpjelo torturu zbog SPC i Joanikija", te da je i "Vuković bio tamo", aludirajući na proteste u Cetinju povodom ustoličenja Joanikija u septembru 2021. godine.

"I donirati istom tom Joanikiju miliion... Ne brani se tako država, profesore. Ovo kažem kao neko ko je glasao DPS do posljednjih izbora", poručeno je Vukoviću.

On je replicirao da je njegov stav prema SPC poznat, ali da je "odluka (o podršci budžetu) dobra".

"Ako već znate moj stav prema političkom djelovanju SPC, možete da pretpostavite da postoje dobri razlozi zbog kojih smatram da je odluka u Budvi, iako teška, bila politički ispravna. U konačnom, u politici je sve stvar povjerenja. Ako smo izgubili Vaše, žao mi je. Svako dobro", napisao je.

U jednom od komentara Vukoviću je rečeno da istraživanje pokazuje i da je značajan broj glasača "prešao" u apstinente.

"Lično ne znam što je ovdje dobro. Čak i ako je tačno 25 odsto DPS i šest odsto Evropski savez - to je svega 31 odsto, a realno dobar procenat je poslat u apstinenciju (ne)činjenjem. Izbori su vrlo brzo, mislim da bi pametnije bilo uvidjeti greške, nego misliti da je ovo dobro", napisao je jedan od korisnika.

Vuković je odgovorio riječima da je "nekadašnji suverenistički blok u manjini".

"Nažalost. U toj situaciji, potrebno nam je okupljanje građanskih i proevropskih snaga u državi. Potrebno je tražiti - i naći - i neke nove političke partnere koji bi, djelujući na tim principima, skupa s nama Crnu Goru vodili naprijed", kazao je.