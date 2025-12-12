Opština Budva i MCP potpisale su 11. novembra sporazum o izgradnji hrama Svetog Marka.

Izvor: Budva naš grad

Nacrtom budžeta Opštine Budva za narednu godinu, koji je projektovan na rekordnih 76,1 milion eura, milion eura opredjeljeno je kao donacija Mitropoliji crnogorsko primorskoj (MCP).

To piše u dokumentu u koji su "Vijesti" imale uvid.

Ovim je predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović održao obećanje koje je stedinom novembra dao mitropolitu Joanikiju da će lokalna uprava dati milionsku donaciju Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) za gradnju hrama Svetog Marka na gradskoj zaobilaznici na mjestu kapele.

Sporazum su tada u Cetinjskom manastiru potpisali mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović.

Opština Budva se sporazumom obavezala da finansira izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije, komunalno opremanje lokacije, kao i da Mitropoliji crnogorsko-primorskoj dodijeli donaciju u iznosu od milion eura, koja će biti planirana u budžetu Opštine za 2026. godinu.