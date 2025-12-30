Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović oglasio se na društvenoj mreži X povodom aktuelne situacije u Botunu.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

,,Jutros se u Botunu desilo ono čega sam se plašio i na što sam upozoravao da se može desiti. Nažalost, umjesto da gledamo hapšenja okorelih kriminalaca koji su ovu državu ojadili i unesrećili, mi gledamo hapšenja starih ljudi i žena koji samo zahtijevaju da se i njihov glas čuje”, objavio je Milatović na društvenoj mreži X.

Kako dodaje , svi predstavnici aktuelne vlasti koji su jedno obećavali mještanima Botuna i Zete dok su kao opozicionari dolazili tamo po glasove, danas rade sve suprotno obećanjima koja su tada davali.

“Pozivam sve na suzdržanost i nastavak dijaloga!”, zaključio je Milatović.