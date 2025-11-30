"Vjerujem da ćemo brzo osloboditi turske državljane viza", rekao je Ibrahimović.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Vlada Crne Gore promišljeno vodi viznu politiku, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da vjeruje da će turski državljani brzo biti oslobođeni viza.

Kako prenosi portal RTCG, Ibrahimović je kazao da Vlada ozbiljno vodi politiku i da će brzo dati odgovore na izazove koji su pred Crnom Gorom, prenosi Antena M.

"Vjerujem da ćemo brzo osloboditi turske državljane viza", rekao je Ibrahimović.

Kada su u pitanju državljani Rusije, Ibrahimović je naglasio da Crna Gora ima obavezu da svoju viznu politiku uskladi sa viznom politikom Evropske unije (EU).

Ibrahimović je podsjetio da je Crna Gora u obavezi da do kraja trećeg kvartala naredne godine uskladi svoju sa viznom politikom EU u potpunosti, navodeći da je to važno i u okviru poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.

Prema njegovim riječima, Crna Gora će za nekoliko država za koje Crna Gora nije usklađena sa politikom EU morati uskladiti.

"Mi viznu politiku vodimo promišljeno i pazimo da se ona ne oslika negativno na ekonomiju", kazao je Ibrahimović.