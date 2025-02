Odgovarajući na novinarska pitanja, naveo je da optimista da će ljetnja turistička sezona biti dobra, a kako poručuje nacionalni interes Crne Gore je da sa što više zemalja imamo bezvizni režim.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore poručio je na otvaranju Praznika mimoze u Herceg Novom, da je optimista da će ljetnja turistička sezona biti dobra, a nacionalni interes Crne Gore je da sa što više zemalja imamo bezvizni režim, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Kako su naveli u saopštenju, Milatović je otvorio Praznik mimoze u Herceg Novom, jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih festivala u Crnoj Gori.

“Herceg Novi ovih dana blista u zlatno-žutim tonovima mimoze, koja je simbol buđenja, simbol topline i simbol optimizma. Praznik Mimoze je tradicionalna manifestacija koja nas iznova okuplja i podsjeća na sve ono što nas čini bogatima, što nas čini boljima – a to su istorija, kultura, turizam i naše zajedništvo”, poručio je Milatović.

On je kazao da je ova manifestacija mnogo više od prolaska povorki, zvuka muzike i mirisa ribe i vina.

“Ona je ukras našeg Herceg Novog, ona je ukras cijele naše Crne Gore, donosi radost, osmijehe i susrete koji nas spajaju. Ponosni smo što Praznik Mimoze već decenijama doprinosi turističkoj ponudi Crne Gore, privlačeći brojne posjetioce iz regiona i cijele Evrope. Ovdje, gdje se naš Jadran grli sa našim planinama, turisti pronalaze prelijep ambijent i prirodne ljepote, ali i osjećaju naš duh gostoprimstva koji Novljanke i Novljani vjekovima brižno njeguju”, poručio je Milatović.

Dodao je da je Praznik Mimoze, osim što predstavlja značajnu turističku atrakciju ovog grada, i most koji spaja ljude, različite kulture i predstavlja lijepu tradiciju.

“Zato je ovaj događaj nešto po čemu je Herceg Novi prepoznat kao grad festivala, kao grad umjetnosti i kao grad vedrog duha. Kroz bogat program koji su domaćini pripremili u narednim danima – od maskenbala, svečane povorke, do kulturnih, sportskih i zabavnih događaja – pokazujemo svi zajedno ljubav prema našem Herceg Novom, ali i poštovanje prema nasljeđu koje su nam ostavili oni prije nas”, istakao je on.

A isto tako, kazao je Milatović, učimo i našu djecu koje su to prave stvari koje treba da vole i da cijene.

“I zato sam i doveo moje dvije djevojčice i dječaka da danas sa nama vide šta znači ljepota Herceg Novog. Fešta od mimoze, ribe i vina donosi šarm Mediterana na ulice Novog, pružajući nam priliku da se družimo, da slavimo život i ljepotu ovih trenutaka. I zato, dragi prijatelji, na kraju, neka nas ovaj događaj podsjeti koliko je važno da čuvamo tradiciju, baštinimo naše kulturno nasljeđe i nastavimo da gradimo bolju budućnost za generacije koje dolaze”, naglasio je predsjednik države.

Kako je zaključio u obraćanju, uz miris toplih, žutih cvjetova mimoze, poželio je svima mnogo lijepih trenutaka, sreću i puno nezaboravnih doživljaja.

“Uživajte i neka nam je srećan Praznik Mimoze”, poručio je Milatović.

Odgovarajući na novinarska pitanja, naveo je da optimista da će ljetnja turistička sezona biti dobra, a kako poručuje nacionalni interes Crne Gore je da sa što više zemalja imamo bezvizni režim.

“Znate da je Crna Gora turistička zemlja, da smo mi otvoreni prema svima, da se trudimo da budemo dobri domaćini i da su zaista ovdje svi dobrodošli. Posebno su nam važni prijatelji naši, ja ih ne zovem gosti nego prijatelji iz regije, vidim da su ovdje danas u velikom broju, tako da još jednom zaista jedna dobra poruka”, kazao je Milatović.

Podsjeća da je bio ministar od 2020. do 2022. godine možda u, kako kaže, najtežem trenutku za crnogorski turizam.

“Vidio sam da, posebno prošle godine, podaci nijesu bili spram naših očekivanja. Mislim da prije svega neke zemlje iz okruženja su dosta napredovale da je konkurencija velika, turistička ponuda je konkurentna, tako da dodatno moramo puno ozbiljnije da shvatimo jedan zabrinjavajući podatak”, kazao je Milatović.

Misli da ne možemo biti zadovoljni zimskom turističkom sezonom, jer i dalje zavisimo samo od snijega.

“Nismo uradili dovoljno da uspostavimo vještačko osnježavanje na Bjelasici, tako da je to definitivno jedan strateški prioritet za naš zimski turizam. Ja se nadam da će to biti realizovano u toku ove tekuće godine kako bismo narednu zimsku turističku sezonu dočekali malo spremnije. Što se tiče ljetnje, zaista sam optimista”, kaže Milatović.

Evropska komisija, kako ističe, insistira da Crna Gora u potpunosti prilagodi svoj vizni režim viznom režimu Evropske unije.

“Znate mi se trenutno nalazimo nekako ni na nebu, ni na zemlji. Nijesmo dio Evropske unije, a turistička smo zemlja. Naravno da danas turisti ne žele da idu negdje ukoliko im je potrebna viza. Ja se nadam da će tu Vlada prosto uspjeti da bolje ispregovara našu poziciju koja je pozicija koja je vezana i za naš nacionalni interes, a to je da trenutno sa što više zemalja imamo jedan bezvizni režim kako bi naša turistička privreda bila puno bolja. Kad god razgovaram sa predstavnicima EU pokušavam da im to objasnim, znam da to radi i premijer, nije lako, ali borićemo se za naš interes”, zaključio je Milatović.