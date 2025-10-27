Vlada je na elektronskoj sjednici odlučila o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti" o odluci se navodno nijesu izjasnili ministri iz Albanske alternative i Bošnjačke stranke.

Da će se o ovome odlučivati danas, sinoć je najavio i premijer Milojko Spajić:

"U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i savežništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu", napisao je Spajić sinoć na društvenoj mreži X.