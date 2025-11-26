Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da je saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedini preostali uslov za otpočinjanje gradnje kolektora u Botunu.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

On je za Standard izjavio da je u toku procedura dobijanja neophodne saglasnosti pred Ministarstvom.

Komentarišući izjavu predsjednika Opštine Zeta Mihaila Asanovića da “Glavni grad i Vodovod ne mogu odlučivati o parcelama u Botunu”, gradonačelnik Podgorice je istakao da poštuje stav kolege, te da mu ne može oduzeti pravo na mišljenje.

"Da li je ono utemeljeno ili ne, druga je strana medalje. Nisam pristalica medijskog nadgornjavanja. Situacija je dovoljno komplikovana i dodatne tenzije ne vode rješenju", kazao je Mujović reagujući na izjavu Asanovića da će fizički onemogućiti gradnju kolektora u Botunu nakon referenduma koji će u Zeti biti sproveden po ovom pitanju.