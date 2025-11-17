Nakon završetka rasprave, poslanici će glasati o svim predloženim imenovanjima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjednica Skupštine Crne Gore biće nastavljena danas u 14 sati i 30 minuta, a poslanike očekuje razmatranje više kadrovskih predloga u okviru tačke Izbori, imenovanja i razrješenja.

Na dnevnom redu naći će se Predlog za izbor dva člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika koji nijesu advokati, kao i Izvještaj sa konsultativnog saslušanja kandidata za člana Tužilačkog savjeta iz reda advokata, predloženog od strane Advokatske komore Crne Gore, piše CdM.

Parlament će razmotriti i dva predloga u vezi sa Centralnom bankom Crne Gore – imenovanje Gordane Kalezić za viceguvernerku CBCG, te imenovanje mr Milana Remikovića za viceguvernera ove institucije.

