Skupština Crne Gore raspisala je novi javni poziv za izbor člana Tužilačkog savjeta iz reda nevladinih organizacija. Iz civilnog sektora poručuju da su uslovi i dalje previše zahtjevni, zbog čega kandidature izostaju.

Izvor: Skupština Crne Gore

Skupština Crne Gore raspisala je novi javni poziv za izbor člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika, predstavnika nevladinih organizacija. Ova pozicija ostaje upražnjena, budući da se na prethodni oglas nije prijavio nijedan kandidat iz civilnog sektora.

Kako navodi portal Dan, u nevladinom sektoru postoji zabrinutost da uslovi koji su propisani konkursom značajno ograničavaju broj potencijalnih kandidata. Pravni kriterijumi za ovu funkciju uključuju najmanje 40 godina života i najmanje 15 godina radnog iskustva kao sudija, tužilac, profesor pravnih nauka, ili u drugim pravnim poslovima iz oblasti krivičnog, upravnog i građanskog prava. Dodatno, zakonske izmjene iz juna prošle godine predviđaju da član Tužilačkog savjeta iz reda NVO ne može biti advokat.

Pravna savjetnica u Akciji za ljudska prava (HRA), Amra Bajrović, u izjavi za Dan navodi da je, uzimajući u obzir pomenute kriterijume, teško pronaći odgovarajućeg kandidata u NVO sektoru.

– U maloj državi kao što je Crna Gora, gdje u nevladinim organizacijama dominantno rade mlađi ljudi, nije jednostavno pronaći osobu koja ispunjava sve zakonom predviđene uslove i pritom je motivisana da preuzme ovu odgovornu funkciju – istakla je Bajrović.

Ona je dodala da bi, s obzirom na to da je riječ o jednoj od jedanaest pozicija u Tužilačkom savjetu, bilo opravdano razmotriti mogućnost blažih uslova, kako bi se proces uključivanja civilnog društva učinio dostupnijim.

U aktuelnom konkursu, kriterijumi su gotovo identični onima koji se odnose na izbor sudija Ustavnog suda, što dodatno komplikuje proces prijave za kandidate iz nevladinog sektora.

Pored pozicije koja pripada predstavnicima NVO, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je Skupštini Crne Gore kandidate za preostale članove Tužilačkog savjeta. Za članove iz reda uglednih pravnika koji nijesu advokati predloženi su Veselin Šćepanović, javni izvršitelj iz Bara, i Sekule Raičević, sekretar Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Kao kandidatkinju Advokatske komore, predložena je Sanja Radulović, advokatica iz Podgorice.