Za izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva, o kom su poslanici raspravljali prošle sedmice, večeras je glasalo 11 poslanika, protiv su bila 24, dok je uzdržano bilo 20 poslanika.

Izvor: printscreen/youtube/skuština crne gore

Skupština Crne Gore večeras nije usvojila Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za prošlu godinu, a bez dovoljno glasova ostao je i Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu.

Za izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva, o kom su poslanici raspravljali prošle sedmice, večeras je glasalo 11 poslanika, protiv su bila 24, dok je uzdržano bilo 20 poslanika.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković kazao je ranije tokom predstavljanja Izvještaja da ostvareni rezultati potvrđuju da Državno tužilaštvo aktivno učestvuje u međunarodnim pravosudnim tokovima, da je prepoznato kao kredibilan i pouzdan partner, kao i da svojim radom doprinosi unapređenju regionalne i evropske pravosudne mreže.

On je naglasio da rezultati za prošlu godinu pokazuju da je sistem tužilačke organizacije stabilan, profesionalan i usmjeren na dalji napredak.

“Sprovedene reforme postavile su temelje za modernizaciju i transparentnost rada”, rekao je Marković.

Za Izvještaj o radu sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za prošlu godinu glasalo je 14 poslanika, protiv je bilo 13, a uzdržano 20 poslanika.

Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić kazala je da je Izvještaj pokazao napredak u određenom smislu u pogledu efikasnosti rada sudija.

Ona je rekla da su rezultate koji su postignuti prepoznali međunarodni partneri, navodeći da se Crna Gora suočava sa nedostatkom sudijskog kadra.

"Sve je to rezultiralo kašnjenjima i svemu onome čemu ste vi kao poslanici ovog doma svjedočili protekle tri godine", rekla je Pavličić.

Prema njenim riječima, zaostatak u predmetima nije rezultat prošle godine, već je rezultat posljednjih pet godina.

Pavličić je kazala da posljednjih deset mjeseci imaju ozbiljne pomake kada su u pitanju predmeti organizovanog kriminala i visoke korupcije.

"Na današnji dan pred specializovanim odeljenjem u Podgorici i sudijama tog suda, poslije deset godina, imamo efikasnost rada tog odeljenja preko 110 odsto", rekla je Pavličić.

Kako je istakla, ono što se danas dešava u crnogorskim sudovima je pozitivan pomak u odnosu na percepciju koja se javlja kroz određene predmete.