Početak sjednice je u 10 časova.

Izvor: Vlada Crne Gore

Poslanici crnogorskog parlamenta će danas na sjednici redovnog zasijedanja raspravljati o Predlogu odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u sastav NATO aktivnosti pružanja bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU).

Prema predlogu Savjeta za odbranu i bezbjednost, Ministarstvo odbrane će odrediti pripadnike koji će učestvovati u misiji, utvrditi trajanje rotacija, sprovesti njihovu obuku i opremanje, te koordinisati njihovo angažovanje u okviru NATO strukture. Savjet će takođe utvrditi pravila angažovanja i nacionalna ograničenja za vrijeme njihovog učešća u misiji. Odluka će stupiti na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, piše CdM.

Ustavni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u članu 82, tačka 8 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština odlučuje o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama.

Takođe, Zakonom o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama predviđeno je da Skupština, na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost, donosi odluke o učešću vojnika u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

NSATU je formiran na NATO samitu održanom u julu 2024. godine u Vašingtonu, gdje su saveznici potvrdili nastavak podrške Ukrajini. Aktivnost ima za cilj pružanje bezbjednosne pomoći, obuke i izgradnju dugoročnih odbrambenih kapaciteta Ukrajine. Komanda NSATU biće locirana u njemačkom gradu Visbadenu i brojaće oko 700 pripadnika iz zemalja članica NATO-a i partnerskih država, uz logističke centre u više država na istočnom krilu Alijanse, navodi CdM.

Predstavnici Savjeta za odbranu i bezbjednost u Skupštini biće ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović.

Nakon toga poslanici će u okviru nastavka posebne sjednice redovnog zasijedanja imati priliku da postave pitanja predstavnicima Vlade Crne Gore.

Na poslanička pitanja odgovaraće Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova, kao i Novica Vuković, ministar finansija.