Ministarstvo odbrane raspisalo je dva oglasa za prijem novih pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) – za 83 vojnika po ugovoru i 20 osoba za dobrovoljno služenje vojnog roka.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Iz tog resora su rekli da je oglas za prijem 83 vojnika po ugovoru predviđen za formacijska mjesta u Pješadijskom bataljonu, Bataljonu za podršku, Četi za vezu i elektronsko ratovanje, Mornarici VCG, Četi vojne policije, Gardijskoj četi, Vazduhoplovstvu i Vojno medicinskom centru.

“Mjesta službovanja predviđena su u više crnogorskih opština – Danilovgradu, Podgorici, Nikšiću, Pljevljima, Zeti, Baru, Tivtu i Kolašinu”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da će odabrani kandidati potpisati prvi ugovor na godinu, sa mogućnošću daljih produženja na tri godine.

Kako su rekli iz tog Vladinog resora, početna plata za vojnike po ugovoru je 850 eura.

Oni su kazali da će se dobrovoljno služenje vojnog roka realizovati u martu, u Centru za obuku VCG u Danilovgradu, u trajanju od tri mjeseca.

“Pravo prijave imaju crnogorski državljani starosti od 18 do 25 godina, nezavisno od stepena stručne spreme. Tokom služenja, vojnici i vojnikinje za dobrovoljno služenje vojnog roka ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu od 600 eura”, rekli su iz Ministarstva odbrane.

Oni su naveli da će za kandidate koji ispune opšte uslove oglasa organizovati provjeru zdravstvene i psihološke sposobnosti, bezbjednosnu provjeru i intervju, na osnovu čijih rezultata će komisija sačiniti rang listu kandidata.

Tekstovi oglasa, sa opštim i posebnim uslovima, metodologijom, potrebnom dokumentacijom i prijavnim obrascima, dostupni su OVDJE i OVDJE.

Oglasi su, kako su rekli iz Ministarstva, otvoreni do 21. novembra.

Iz Ministarstva odbrane pozvali su sve zainteresovane mlade ljude da iskoriste priliku da postanu dio VCG, da steknu nova znanja, iskustva i vještine, kao i da doprinesu očuvanju bezbjednosti i razvoju države.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Ministarstvu odbrane na brojeve telefona 020 483 417 i 020 483 526, radnim danima od osam do 14 sati.