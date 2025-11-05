Specijalno državno tužilaštvao (SDT) formiralo je predmet protiv predsjedika Jakova Milatovića povodom krivične prijave koju je NVO Crnogorski forum podnio protiv njega zbog odluke da posthumno dodjeli državni orden mitropolitu Amfilohiju.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Iz Kabineta predsjednika Crne Gore saopšteno je da pozdravlju ažurnost SDT-a te je izražavaju podršku brzom i efikasnom završetku postupka.

U SDT-u su formirani spisi predmeta po prijavi predsjednice NVO Crnogorski forum, Jelene Marković, od 23. oktobra 2025. godine podnijete protiv predsjednika Milatovića zbog navodne zloupotrebe službenog položaja i drugih krivičnih djela, prenosi CdM.

U prijavi se, između ostalog, navodi da je predsjednik Milatović donio odluku o posthumnoj dodjeli državnog ordena mitropolitu Amfilohiju. U obrazloženju odluke, Amfilohije je opisan kao ličnost koja je doprinijela demokratizaciji Crne Gore, duhovni vođa koji je zadužio pravoslavne vjernike i čovjek koji je Crnoj Gori donio mir i pomirenje, piše CdM.

“Podnosioci prijave smatraju da je tom odlukom izvršeno krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, te da je davanjem priznanja i javnim izjavama favorizovana jedna vjerska zajednica u odnosu na druge, čime je, kako se navodi, moglo doći do kršenja člana 443 Krivičnog zakonika Crne Gore – krivičnog djela rasne i druge diskriminacije”, navodi se dopisu specijalne tužiteljke Sanje Jovićević, upućenom Milatoviću, piše CdM.

Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Kabineta Predsjednika da dostavi odluku o dodjeli ordena, kao i prateću dokumentaciju i pisanu izjavu u odnosu na navode iz podnijete krivične prijave.