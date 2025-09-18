Vlada Crne Gore dala je saglasnost za postavljanje spomenika mitropolitu Amfilohiju u Kolašinu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odluku je predložilo Ministarstvo kulture i medija, nakon što je Opština Kolašin podnijela zahtjev za izgradnju spomenika, prenosi RTCG-

Kako prenosi taj medij, odluka je donijeta na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade.

Iz opštine je prilikom podnošenja zahtjeva saopšteno da im je zadovoljstvo što je Opština Kolašin preuzela prvi korak na očuvanju sjećanja na pokojnog mitropolita Amfilohija.

Mitropolit Amfilohije preminuo je 2020. godine.

Vlada Crne Gore je, kako piše RTCG, razmotrila Informaciju o ispunjenosti uslova za davanje prethodne saglasnosti za podizanje spomen obilježja izgradnjom spomenika blaženopočivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju, na osnovu odredbi člana devet stav dva Zakona o spomen-obilježjima, koji je pripremilo i dostavlio Ministarstvo kulture i medija (MKM).

Kako navodi taj portal, Vlada je usvojila lnformaciju o ispunjenosti uslova za davanje prethodne saglasnosti za podizanje spomen-obilježja izgradnjom spomenika mitropolitu Amfilohiju prije isteka zakonskog roka propisanog odredbama člana devet stav dva Zakona o spomen-obilježjima.

Time je Vlada dala prethodnu saglasnost Opštini Kolašin za podizanje spomen­ obilježja mitropolitu Amfilohiju.

“Zadužuje se Ministarstvo kulture i medija da u skladu sa Zakonom o spomen-obilježjima sprovede dalji postupak po zahtjevu Opštine Kolašin za podizanje spomen-obilježja izgradnjom spomenika blaženopočivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju”, navodi se u zaključku Vlade.

Podsjetimo, u januaru 2023. godine mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, prilikom posjete Opštini Kolašin sa tadašnjim predsjednikom Opštine Vladimirom Martinovićem potpisao je ugovor, kojim su obezbijeđena finansijska sredstva u iznosu od 50.000 eura za izgradnju i postavljanje spomen-obilježja mitropolitu Amfilohiju.