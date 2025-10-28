U dvorištu crkve Svetog Dimitrija u Kolašinu danas je otkriven spomenik pokojnom mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću.

Izvor: MONDO

Podizanje spomenika inicijativa je bivšeg predsjednika Opštine Kolašin Vladimira Martinovića, za šta je 2023. godine opredijeljeno iz lokalnog budžeta 50.000 eura, pišu Vijesti.

Spomenik je osveštao mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, a na svečanosti su govorili predsjednik Opštine Kolašin Petko Bakić i srpski književnik Matija Bećković.

"Pred nama nije samo spomenik, nego podsjetnik na mjeru čovjeka kojem je tišina bila saputnik, a riječ utjeha blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija... Njegov rad ima vidljive i nevidljive plodove. Vidljivi su u obnovljenim i novosagrađenim crkvama i manastirima širom Crne Gore, u hramu u Baru, u podgoričkom hramu koji nad gradom stoji kao brod nade, u obnovljenoj Cetinjskoj bogosloviji, gdje se rađaju note novih svešteničkih glasova, do oltara na kojima se liječi srce naroda", kazao je Bakić.

Prema riječima Bećkovića, Radović je prvi duhovnik kojem je podignut spomenik u Kolašinu.

"U svijetu koji brzo zaboravlja, vi budite oni koji pamte. Koji pamte čovjeka koji je sa krstom u ruci i molitvom na usnama predvodio litije, branio i odbranio svetinje. Ako se ikad dvoumite kuda, dođite ovdje – stanite, prekrstite se, poslušajte tišinu i sjetićete se puta. Blaženopočivši Mitropolite Amfilohije, dijete Morače i Kolašina, naš – hvala Ti za obnovljene svetinje i mostove među ljudima; za riječ koja je hranila i kad je bilo oskudno; za hrabrost koja nije bila vika, nego tiha odluka dobra. Ako ikada skrenemo, opomeni nas blago: ako oklijevamo, ohrabri nas tiho; ako posustanemo, podigni nas molitvom", rekao je predsjednik Opštine Kolašin, prenose Vijesti.