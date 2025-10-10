On je naveo da u različitim odnosima svi smo nekad nešto napisali ili izgovorili što nas ne bi naročiti činilo ponosnim kada bi se javnost sa tim upoznala.

Poslanik DPS Crne Gore Ivan Vuković rekao je danas u parlamentu da skupštinski Odbor za evropske integracije predstavlja pozitivan primjer, ne samo po pitanju rada i posvećenosti, već i političke kulture. On je uputio izvinjenje zbog poruka koje su se ovih dana, prema tužilačkim dokumentima, mogle pročitati u javnosti, prenosi RTCG.

“Onoga što bi trebalo da bude putokaz i drugim organima, i djelovima državnog aparata, Skupštine i tako dalje. Zato koristim priliku da ljudima koje predstavljam u ovom institucionalnom kapacitetu predsjednika Odbora za EU integracije uputim izvinjenje zbog onoga što ste imali priliku da pročitate u medijima ovih dana. Ja sam rekao da ne mogu da potvrdim autentičnost toga što se tamo našlo, ali mogu li da zamislim da sam u nekom trenutku svoje političke karijere, pa pogotovom u tom periodu, znao u privatnoj komunikaciji upotrijebiti jezik koji je neprimjeren, mogu. Da li me to čini izuzetkom u ovoj našoj priči – pošteno rečeno, ne mislim”, rekao je Vuković.

On je naveo da u različitim odnosima svi smo nekad nešto napisali ili izgovorili što nas ne bi naročiti činilo ponosnim kada bi se javnost sa tim upoznala.

Kako je rekao, trudio se da na čelu odbora da dobar pimjer, a ono što se desilo ili je sugerisano, ne spada u tu kategoriju.

Protiv kriminalne organizacije koju je navodno formirao biznismen Aleksandar Mijajlović u SDT-u vodi se istraga.

Nakon što su iz medija saznali za najavu da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, posljednjeg dana oktobra 2020. godine, gostuje na Televiziji Vijesti, nekoliko poruka razmijenili su Mijajlović i tadašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

Biznismen šalje Vukoviću poruku: “Vučić gost TV Vijesti u 22 h”, na što Vuković odgovara: “treba odrati Željka Ivanovića”, piše u spisima tužilaštva.