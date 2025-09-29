Na dnevnom redu 12 tačaka

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

To su predlozi odluka o davanju saglasnosti na cijene za regulisane komunalne djelatnosti i korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve.

Pred odbrnicima je izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za prošlu godinu, te predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan LTO za tekuću godinu. Razmatran će biti i izvještaj o finansijama i radu Centra za kulturu i davanje saglasnosti na plan i program rada za 2025. godinu.

Pred odbornicima će biti i predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta Centra za kulturu, o izmjenama i dopunama odluke o sufinansiranju sporta, o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija, o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa NVO, te izmjeni i dopuni odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji opštine Mojkovac, kako prenosi Dan.