Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nadležni u mojkovačkoj Opštini istražuju da li su ukradena službena vozila bila otključana i da li su ključevi bili ostavljeni u unutrašnjosti automobila - “škode” koju su osumnjičeni vratili i “forda” koji je havarisan u udesu.

To proizilazi iz odgovora dostavljenih “Vijestima” iz kabineta predsjednika Opštine Mojkovac, Veska Delića.

“Ističemo da je istraga u toku, te da će nakon nje biti utvrđeno pod kojim okolnostima su službena vozila ukradena. Nakon toga, Opština će u skladu sa zakonom sprovesti određene mjere i utvrditi odgovornost”, kazali su iz Službe predsjednika Opštiine.

Tako su odgovorili na pitanje da li je tačno da su ključevi ukradenih automobila, kao i svih ostalih službenih vozila koja su bila na parkingu Službe zaštite i spasavanja, ostavljani u vozilima.

Mojkovčani Andrija Filipović i Milan Stošić, 25. avgusta, nakon ponoći su, kako se sumnja, ukrali dva službena automobila Opštine Mojkovac. Prvo su s parkinga ispred zgrade Službe zaštite i spasavanja odvezli “škodu” ustupljenu Turističkoj inspekciji, kojom su se provozali i potom je vratili, a zatim su odvezli “ford” pozajmljen tamošnjem Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj i havarisali ga u udesu u Dromiri.

Tužilac je policajcima naložio da ih puste i u redovnom postupku protiv njih podnesu krivičnu prijavu zbog dva krivična djela oduzimanje vozila, u saizvršilaštvu.

Iz Delićevog kabineta potvrdili su da je u ponedjeljak, 25. avgusta 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima došlo do krađe službenih automobila u vlasništvu Opštine Mojkovac.

Istakavši da nijedan od ukradenih automobila ne koristi predsjednik Opštine, pojasnili su da je “škoda” ustupljena na korišćenje mojkovačkoj Turističkoj organizaciji, a “ford” Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i ruralni razvoj.

“Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičena lica su najpre otuđila ‘škodu’, koju su nakon izvjesnog vremena vratila, a zatim su ukrala ‘ford’ kojim su kasnije imala saobraćajnu nezgodu u mjestu Dromira. Koordinator Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje odmah je podnio prijavu Upravi policije čim je saznao da su vozila ukradena, nakon čega je sproveden uviđaj. Visina pričinjene štete na vozilu ‘ford’ biće naknadno utvrđena”, piše u odgovorima koje potpisuje Služba predsjednika, prenose Vijesti.

Iz te službe posebno su istakli da osumnjičeni za taj incident nisu u radnom odnosu u Opštini Mojkovac.

“Kako je u toku rekonstrukcija gradskog trga u Mojkovcu, sva službena vozila se trenutno nalaze na parkingu ispred Službe zaštite i spasavanja. Taj prostor je pokriven video-nadzorom, što je dodatno pomoglo u istrazi. Nakon što nadležni organi policije završe postupak i izjasne se o svim okolnostima, Opština Mojkovac će u skladu sa zakonom utvrditi odgovornost i preduzeti sve neophodne mjere”, poručuju iz Delićevog kabineta.

Iz Uprave policije dan nakon krađe odgovorili su da su nakon prijave izvršili uviđaj, izuzeli predmete i tragove koji će koristiti u daljem postupku, ali i izuzeli i pregledali video materijal s nadzornih kamera neposrednog lica mjesta, ali i s nadzornih kamera na trasi njihovog kasnijeg kretanja vozilom.

“Uvidom u video materijal utvrđeno je da su dva lica 25. avgusta u 00.25 časova došla do pomenutog parking prostora, vozilo marke ‘škoda’ stavila u pogon i udaljila se u pravcu grada. Nadalje, oni su se ovim vozilom nakon sat vremena, odnosno oko 01.25 časova vratili na isti parking prostor gdje su ga ostavili i ušli u drugo vozilo marke ‘ford’ koje su stavili u pogon i udaljili se u nepoznatom pravcu”, objašnjavaju iz Uprave policije.

Istakli su da su nizom preduzetih mjera i radnji došli do sumnje da su Filipović i Stošič neovlašćeno koristili automobile, ali i da “nisu imali bilo kakvu dozvolu za korišćenje ovih vozila”.

Odgovarajući na pitanja o udesu u Dromiri, saopštili su da je utvrđeno da je u momentu saobraćajne nezgode za upravljačem “forda” bio Filipović, koji je bio pod dejstvom alkohola...

“Ovom prilikom vozilo je havarisano i onesposobljeno za dalju vožnju”, kazali su.

Iz UP dodaju da su službenici podgoričke policije, nakon udesa, utvrdili da je Filipović opštinskim “fordom” upravljao pod dejstvom alkohola.