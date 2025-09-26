"Zato ću nastaviti pravnu borbu, jer je ovo borba za svakog građanina i građanku Crne Gore" poručio je on.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da će uložiti pritužbu u odnosu na odluku Osnovnog državnog tužilaštva kojom je odbačena njegova prijava protiv Nika Đeljošaja, prenosi Dan.

"U odnosu na odluku Osnovnog državnog tužilaštva (ODT), kao građanin i predsjednik Crne Gore, uložiću pritužbu na rješenje o nepostojanju bića krivičnog djela u slučaju prijetnji koje mi je uputio potpredsjednik Vlade. Nažalost, ovakvom odlukom ODT šalje poruku da su prijetnje, pritisci i političko nasilje prihvatljivi i nekažnjivi. Time se direktno urušava povjerenje građana u pravni sistem, a institucija koja je dužna da štiti zakon i pravdu djeluje kao da štiti one koji ga krše"naveo je Milatović.

Dodao je da je ovo i poruka da javni funkcioneri poput potpredsjednika Vlade Đeljošaja mogu bez ikakvih posljedica da nastave sa bahatim ponašanjem, prijetnjama i nepoštovanjem građana i institucija države Crne Gore, jer tužilaštvo zatvara oči pred njihovim postupanjem, piše Dan.

"Zato ću nastaviti pravnu borbu, jer je ovo borba za svakog građanina i građanku Crne Gore" poručio je on.