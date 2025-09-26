Kazali su da "ne postoji osnovana sumnja da je prijavljeni izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, kao ni drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti."

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića protiv potpredsjednika Vlade Nika Đeljošaja, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, odgovoreno je zvanično "Vijestima" iz tog tužilaštva.

"Podnosilac prijave je obaviješten da ima pravo da podnese pritužbu na donijeto rješenje Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, odnosno da preduzme gonjenje protiv prijavljenog N.Đ. podnošenjem optužnog predloga Osnovnom sudu u Podgorici", kazali su iz tužilaštva.

Kabinet Milatovića ranije je saopštio da mu je Đeljošaj prijetio nakon što je predsjednik države Skupštini vratio Zakon o porezu na nepokretnosti na ponovno odlučivanje.

U porukama je, između ostalog, Đeljošaj napisao Milatoviću da nije trebalo da vrati zakon i da očekuje reakciju Albanaca sa svih nivoa i gdje god imaju uticaj, te mu poručio da će dobiti odgovor kakav zaslužuje.

Đeljošaj je, s druge strane, odbacio optužbe da je prijetio i tada poručio da je Milatović vratio sporni zakon zbog, kako je tvrdio, kumovskih veza sa Nebojšom Vuksanovićem, bivšim predsjednikom Odbora direktora Plantaža, "kako bi za sebe i njega pribavio ličnu korist".

Milatović je saopštio da je zakon vratio zbog, kako tvrdi, povrede Ustava, pravne nesigurnosti i mogućnosti da 22.000 poljoprivrednika izgubi poreske olakšice.